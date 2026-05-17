Valentina Dold Completa la Carrera en menos de 30 Horas en la Carrera Patagonia Run

Valentina Dold, una entusiasta del running en ruta, completó la carrera Patagonia Run en menos de 30 horas, desafiando su cuerpo y su mente. La fanática del trail running buscó aventuras extremas y la superación personal, buscando redefine su versión más auténtica y conectarse con su historia.

Valentina Dold es una fanática del trail running y, en marzo de este año, completó la carrera en menos de 30 horas. Compitir o hacer una travesía extrema, al menos una vez en la vida, suele ser el gran objetivo de muchos.

El estar fuera de su zona de confort y el enfrentamiento a desafíos extremos son experiencias profundamente significativas y transformadoras que pueden entenderse no solo desde el deporte, sino desde la relación de una persona con su historia, contexto y momento en que se encuentra





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