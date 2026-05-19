Vacilantes para Boca en Libertadores: Si pierde y Católica suma, despedida anticipada

Una derrota de Boca en La Bombonera y un triunfo de Universidad Católica podría sepultar al equipo en la Liga de las Naciones.

El Xeneize tiene obligado ganar y una derrota en La Bombonera podría encadenar una noche en un infierno futbolero por digerir. El panorama empezó a ponerse mucho más oscuro, ya que Ascásibar fue suspendido y se pierde la fase de grupos de la Libertadores .

La matemática es cruel, pero bastante sencilla: si Boca pierde ante Cruzeiro en La Bombonera y Universidad Católica suma su partido, el equipo argentino quedará eliminado de manera anticipada. Boca tenía un gran problema haber dejado puntos donde no debió. La derrota ante Barcelona de Guayaquil trastocó todo y transformó un grupo manejable en una especie de laberinto sudamericano lleno de cálculos, combinaciones y nervios.

Cuando el equipo entra a la cancha con obligación total, La Bombonera deja de ser solamente una fortaleza y se transforma también en una olla a presión emocional, donde cada pase errado parece el final del mundo. Del otro lado, Cruzeiro está mucho más cómodo con el contexto.

Los brasileños saben que un triunfo en Buenos Aires puede ser uno de los grandes golpes de toda la fase de grupos y jugarán con esa tranquilidad incómoda que suelen tener los equipos visitantes cuando el desesperado es local. Mientras tanto, en redes sociales ya comenzó el festival clásico de Boca en crisis: memes, cuentas matemáticas imposibles, recuerdos traumáticos de eliminaciones pasadas y el clima de ‘fin de ciclo’ que aparece automáticamente cada vez que la Libertadores se complica. Sabor a despedid





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