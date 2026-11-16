Vaca Muerta impulsa crudo como líder exportador de Argentina en 2026

El petróleo crudo supera a la soja en ventas externas este año. Vaca Muerta consolida el cambio en la matriz productiva con un superávit récord.

Los aceites crudos de petróleo han ocupado por primera vez en dos décadas el primer lugar en las exportaciones de Argentina, desplazando a los productos agropecuarios tradicionales que habían liderado la matriz comercial del país. Esta transformación estructural fue impulsada decisivamente por el desarrollo de la formación Vaca Muerta, que modificó la configuración del comercio exterior nacional en 2026. El sector energético logró un superávit récord, contribuyendo de manera significativa al balance comercial general de la nación durante el primer trimestre del año y consolidándose como el motor principal del crecimiento exportador.

Reconfiguración de la matriz exportacional

Los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirman que las ventas externas de aceites crudos de petróleo alcanzaron los u$s7.752,5 millones durante los primeros nueve meses de 2026. Esta cifra supera claramente los u$s6.971 millones generados por la harina y los pellets de soja en el mismo período, registrando una suba interanual del 7,4 por ciento. El segundo lugar del ranking lo ocupó el aceite de soja en bruto, con u$s5.050 millones y un crecimiento del 6,8 por ciento, mientras que los porotos de soja excluidos para siembra sumaron u$s1.738 millones con una caída del 42,4 por ciento.

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Aunque los componentes individuales del complejo sojero quedaron por debajo de la facturación de los aceites crudos, el maíz en grano se posicionó con fuerza completando el mapa de los grandes productos agropecuarios. Esta transición en la matriz exportadora no surgió de manera abrupta en el tercer trimestre, sino que se viene gestando desde promediando el primer semestre del año. Con las estadísticas oficiales de abril y mayo, ya se advirtió que los aceites crudos de petróleo encabezaban el listado con una participación superior al 8 por ciento, relegando al maíz en grano al 8,7 por ciento y a la harina de soja al 8,1 por ciento.

Dinámica del sector hidrocarburífero

La expansión de la oferta local y la coyuntura internacional convergieron para impulsar las ventas externas. En el plano doméstico, el desarrollo de Vaca Muerta llevó la producción nacional de petróleo a niveles históricos, apoyada por la puesta en marcha de obras de infraestructura midstream y la ampliación de los oleoductos troncalizados hacia el puerto de Bahía Blanca y la terminal de exportación en la costa rionegrina. Esta infraestructura permitió una creciente capacidad de evacuación hacia los puntos de exportación.

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En el frente externo, los precios internacionales de referencia acompañaron la mayor disponibilidad de saldos exportables, consolidando el pico de los registros de 2025 tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el cierre temporal del Estrecho de Ormuz. Por el contrario, el complejo sojero enfrentó un escenario de mayor competencia y presión bajista sobre las cotizaciones. El aumento de la oferta global de harina de soja limitó la capacidad de expansión en valores nominales frente al dinamismo de los hidrocarburos.

Impacto en el superávit comercial

El desempeño del complejo hidrocarburífero permitió que el rubro energético aportara un superávit positivo durante los primeros nueve meses de 2026, superando la cifra obtenida durante todo el año 2025. Entre enero y septiembre, las exportaciones totales del sector energético alcanzaron los u$s12.452 millones, equivalentes al 16,1 por ciento de las ventas externas totales, frente a importaciones de combustibles y lubricantes por u$s3.025 millones. Solo en mayo, el sector energético aportó el 43,2 por ciento del superávit comercial total del país.

Este resultado se enmarca en el cierre de septiembre con un saldo acumulado de u$s21.198 millones. Las exportaciones totales de bienes marcaron un récord nominal mensual en septiembre al ubicarse en u$s10.036 millones, con un crecimiento interanual del 23,5 por ciento. Dentro de ese desempeño, los aceites crudos de petróleo lideraron con despachos de u$s968 millones en el noveno mes, casi duplicando los u$s605 millones de septiembre de 2025 y superando a la harina de soja y al maíz en grano.