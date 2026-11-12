Vaca Muerta bajo presión: el Brent cae 18,6% y el riesgo país sube a 939 puntos

La caída del Brent, que perdió 18,6% en una semana, amenaza los dólares de Vaca Muerta mientras el riesgo país subió a 939 puntos básicos, según un informe de Cohen.

La fuerte caída del precio internacional del petróleo abrió un nuevo frente de preocupación para el Gobierno de Javier Milei. Según un informe de la consultora Cohen, elaborado por Sergio González, el Brent perdió 18,6% entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, al pasar de USD 120,2 a USD 97,8 por barril. El desplome amenaza con reducir los dólares que genera Vaca Muerta, justo cuando Luis Caputo enfrenta dificultades crecientes para financiar los vencimientos de deuda de 2027.

La paradoja es que un petróleo más barato podría aliviar la inflación y las tasas internacionales, pero Argentina no logra aprovechar ese escenario. El motivo es el deterioro de su propio riesgo financiero, que se profundizó en la misma semana en que el crudo se derrumbaba.

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Qué provocó la caída del Brent y cómo impacta en el mercado

El Brent cotizó en USD 89,94 el martes 10 de noviembre, unos USD 30 por debajo del nivel de fines de octubre. Según el informe de Cohen, la caída continuó durante los días siguientes al cierre de la primera semana del desplome.

El movimiento respondió principalmente a las expectativas de una desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras la derrota electoral de Donald Trump. Cohen destaca que el mercado interpretó ese resultado como un límite político a la continuidad de la guerra y comenzó a descontar una menor presión sobre los precios de la energía. Si esa tendencia se consolida, podría moderar la inflación estadounidense y, eventualmente, reducir las tasas internacionales.

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Por qué el riesgo país de Argentina no acompaña el alivio externo

El alivio externo no se trasladó a los activos argentinos. Durante la misma semana en que el petróleo se derrumbó, el riesgo país saltó de 787 a 939 puntos básicos, mientras los Bonares perdieron 6% y los Globales retrocedieron 5,7%.

Para Cohen, la explicación está en las dudas sobre el financiamiento de la deuda y en la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. Es decir, la prima de riesgo responde principalmente a dificultades económicas y políticas propias del país, y no al contexto internacional.

Vaca Muerta, exportaciones energéticas y vencimientos de deuda

Vaca Muerta se convirtió en una de las principales fuentes de dólares del modelo económico. Según Fortress Consulting, el superávit comercial argentino acumuló USD 21.198 millones entre enero y septiembre, de los cuales USD 8.000 millones correspondieron al sector de combustibles y energía, frente a USD 4.503 millones un año antes.

La consultora BDI indicó que las exportaciones energéticas alcanzaron USD 1.781 millones solamente en septiembre, con un crecimiento interanual de 89,1%. El rubro ya representa aproximadamente 18% de las ventas externas argentinas, por lo que una caída sostenida del precio del petróleo podría reducir el valor de las exportaciones incluso si la producción sigue aumentando.

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La amenaza aparece en el peor momento para las necesidades financieras de Caputo. Fortress advierte que el Tesoro dispone de apenas USD 830 millones de liquidez frente a vencimientos de deuda por aproximadamente USD 4.400 millones en enero. Aunque la diferencia no constituye necesariamente un faltante definitivo, obliga al ministro a conseguir recursos adicionales en un contexto de dificultades para acceder al crédito internacional.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también advirtió sobre un agujero de aproximadamente USD 5.000 millones en el programa financiero de 2027, correspondiente a colocaciones de deuda previstas que ahora resultan difíciles de concretar. Las tasas que exigen los inversores complican la posibilidad de conseguir esos fondos en el mercado.

Por ahora, no existe una estimación concreta de cuántos dólares podría perder Vaca Muerta por la caída del crudo. Lo que sí expone el retroceso del petróleo es una vulnerabilidad del programa de Milei: una parte cada vez más importante de los dólares que necesita la economía depende de precios internacionales que el Gobierno no controla.