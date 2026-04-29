UTE Contreras-Sicim Construirá el Gasoducto Vaca Muerta-Golfo San Matías

La unión transitoria de empresas integrada por Víctor Contreras y Sicim ganó la licitación para construir el gasoducto clave para las exportaciones de GNL desde Argentina, superando a Techint y Sacde. El proyecto, impulsado por Southern Energy (SESA), iniciará las exportaciones a mediados de 2027.

La construcción del crucial gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro , ha sido finalmente adjudicada. Este proyecto, de vital importancia para las futuras exportaciones de gas natural licuado ( GNL ) de Argentina, estará a cargo de la unión transitoria de empresas ( UTE ) conformada por la empresa argentina Víctor Contreras y la italiana Sicim .

La decisión, tomada por unanimidad, es el resultado de una licitación privada llevada a cabo por San Matías Pipeline, la sociedad estratégica que agrupa a importantes actores del sector energético como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Esta colaboración, bajo el nombre de Southern Energy (SESA), marca un hito en la industria energética argentina, ya que permitirá iniciar las exportaciones de GNL a mediados de 2027, abriendo nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo la posición del país en el mercado energético global.

La adjudicación representa un paso significativo hacia la diversificación de las fuentes de ingresos y la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales del país. La oferta presentada por la UTE ganadora ascendió a u$s 530 millones, demostrando una competitividad notable en comparación con la segunda propuesta, que fue presentada por la sociedad integrada por Techint Ingeniería y Construcción y Sacde, la constructora perteneciente a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Según fuentes cercanas al proceso de licitación, la oferta de la UTE Contreras-Sicim fue u$s 80 millones más atractiva económicamente, lo que evidenció su eficiencia y capacidad para llevar a cabo el proyecto de manera rentable. Esta diferencia en el precio, sumada a la calidad técnica de la propuesta, fueron factores determinantes en la decisión final.

La participación de Techint, un actor tradicionalmente fuerte en la industria de la construcción y la energía en Argentina, refleja la alta competencia que existió en el proceso de licitación y la importancia estratégica del proyecto. La adjudicación a la UTE Contreras-Sicim no solo implica la construcción del gasoducto, sino también la generación de empleo y el desarrollo económico en la región de Río Negro, donde se ubicará gran parte de la infraestructura necesaria para el proyecto.

La transparencia y la rigurosidad del proceso de licitación fueron fundamentales para garantizar la confianza de los inversores y la viabilidad del proyecto a largo plazo. Con este avance, SESA, cuya mayor participación accionaria la ostenta PAE con un 30%, consolida su posición como líder en el desarrollo del primer proyecto de exportación de GNL de Argentina.

En enero pasado, el joint venture ya había adjudicado el suministro de los caños, de 36 pulgadas de diámetro, a la empresa india Welspun, en una decisión que también dejó a Techint fuera de la competencia. La elección de Welspun como proveedor de los caños subraya la estrategia de SESA de buscar soluciones globales y competitivas para el proyecto.

La construcción del gasoducto y la adquisición de los caños son dos hitos fundamentales en el cronograma de desarrollo del proyecto, que se espera que genere un impacto significativo en la economía argentina. El proyecto de GNL no solo permitirá exportar gas natural a mercados internacionales, sino que también contribuirá a la seguridad energética del país, diversificando las fuentes de suministro y reduciendo la dependencia de las importaciones.

La iniciativa representa una inversión considerable y un compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible de la industria energética argentina. La noticia, que continúa en desarrollo, promete generar un debate público sobre el futuro energético del país y el papel de las empresas privadas en el desarrollo de los recursos naturales





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