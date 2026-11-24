La paritaria de transportistas fracasó por tercera vez. La UTA evalúa medidas de fuerza ante oferta salarial rechazada. Conozca detalles y próximas reuniones.

La negociaciones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las principales cámaras empresariales del sector transporte fracasaron por tercera vez consecutiva, elevando el riesgo de un paro generalizado. Este martes se llevará a cabo una reunión clave que determinará si el gremio inicia medidas de fuerza, tras el rechazo categórico de la oferta presentada por los empleadores. La falta de acuerdo pone en tensión la prestación del servicio y la economía de miles de familias.

Rechazo a Oferta Salarial Insuficiente

La delegación sindical, encabezada por Roberto Fernández, declaró que la nueva propuesta de las patronales es insuficiente y mal intencionada. Fernández afirmó que las empresas pretenden ganar a costa de los salarios de los trabajadores, ignorando la dignidad y las necesidades de sus familias en medio de la crisis económica. El gremio señaló que esta postura no constituye una paritaria genuina, sino una imposición unilateral del patrón.

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Los representantes de la UTA denunciaron que las compañías invierten en la renovación de sus flotas, adquiriendo vehículos nuevos, eléctricos y con Gas Natural Comprimido (GNC), lo cual contradice las afirmaciones de una crisis profunda. Asimismo, criticaron la falta de garantía de servicios por parte de las autoridades de transporte, evidenciando abandonos de pasajeros durante la noche que perjudican a la población usuaria.

Defensa Empresarial y Límites Financieros

Por su parte, las cámaras empresariales, integradas por AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, justificaron su oferta como el máximo esfuerzo posible dentro del contexto de crisis económica y financiera del sector. La propuesta consiste en un aumento remunerativo del siete por ciento, dividido en tres pagos, con vigencia a partir del primero de febrero bajo el marco del artículo segundo del Decreto 612/2026.

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Las patronales desmintieron las acusaciones de malas intenciones, asegurando que continúan prestando los servicios con estricto cumplimiento de las normas y en favor de los usuarios. Argumentaron que las adquisiciones de material rodante buscan preservar la sustentabilidad económica indispensable para cumplir con su objeto social y mantener la estructura operativa necesaria para la prestación del servicio.

Posibles Medidas de Fuerza y Próximos Pasos

Ante el incumplimiento de las expectativas sindicales, la UTA ha solicitado una propuesta superadora que atienda las reivindicaciones laborales. Si bien este encuentro no será determinante para la aplicación inmediata de medidas de fuerza, comenzará a definir posiciones frente al reclamo de los trabajadores. El gremio advierte que no permitirá que se reduzcan sus salarios ante el aumento del costo de vida.

En caso de no llegar a un acuerdo en la instancia del cuarto intermedio, el sindicato anunciaría el estado de alerta y movilización, sin descartar un cese de actividades, aunque aún sin una fecha concreta establecida. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo monitorea este conflicto sensible, consciente del impacto negativo que un paro generaría en la población y la movilidad urbana.