Uso de dispositivos electrónicos de control para detenidos/as con prisión domiciliaria en causas federales

El informe del Consejo de la Magistratura revela que solo el 23,96% de los detenidos/as con prisión domiciliaria en causas federales utilizan dispositivos electrónicos de control. El documento destaca la escasa aplicación de restricciones de visitas, con solo 21 personas entre 1192 casos con información disponible que cuentan con restricciones. Se estima que el 44,80% de los detenidos/as con prisión domiciliaria por delitos de narcotráfico tienen algún tipo de permiso de salida, principalmente para estudiar, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, realizar tratamientos de adicciones o consultas médicas. En el caso de los delitos de lesa humanidad, solo un 44,12% de los 247 detenidos/as con prisión domiciliaria por estos delitos utilizan dispositivos electrónicos de control. El informe también señala que solo un 50% de los detenidos/as con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad poseen tobillera electrónica. El documento se basa en respuestas oficiales remitidas por distintos organismos judiciales tras pedidos de acceso a la información pública realizados este año. El informe busca relevar el nivel de control efectivo sobre los detenidos con arresto domiciliario en causas federales.

El informe elaborado por el Consejo de la Magistratura revela que solo el 23,96% de los detenidos/as con prisión domiciliaria en causas federales utilizan dispositivos electrónicos de control .

El documento destaca la escasa aplicación de restricciones de visitas, con solo 21 personas entre 1192 casos con información disponible que cuentan con restricciones. Se estima que el 44,80% de los detenidos/as con prisión domiciliaria por delitos de narcotráfico tienen algún tipo de permiso de salida, principalmente para estudiar, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, realizar tratamientos de adicciones o consultas médicas.

En el caso de los delitos de lesa humanidad, solo un 44,12% de los 247 detenidos/as con prisión domiciliaria por estos delitos utilizan dispositivos electrónicos de control. El informe también señala que solo un 50% de los detenidos/as con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad poseen tobillera electrónica. El documento se basa en respuestas oficiales remitidas por distintos organismos judiciales tras pedidos de acceso a la información pública realizados este año.

El informe busca relevar el nivel de control efectivo sobre los detenidos con arresto domiciliario en causas federales





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