Uruguay se queda con un empate en su debut en el Mundial 2026

Uruguay cumplió su debut en el Mundial 2026 con un empate 1-1 contra Arabia Saudita, mientras que Argentina busca poner fin a una racha que no se ha repetido en la historia de los Mundiales.

Tras el empate en Miami, el Loco reconoció que no cumplieron con la obligación de llevarse los tres puntos y se lamentó por haber concedido minutos en el primer tiempo.

Uruguay cumplió este lunes con su debut en el Mundial 2026 con un empate 1-1 con Arabia Saudita: empezó perdiendo, asedió al rival pero se topó con una defensa cerrada y el arquero Mohammed Al Owais y no pasó de la igualdad, lo que lo deja expectante en una zona que había arrancado con sorpresa más temprano con el 0-0 entre España y Cabo Verde. Argentina intentará ponerle fin a una racha que no solo se había dado una vez en la historia de los Mundiales.

Concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo. Evitamos apresurar en el análisis, que luego ampliaría en la conferencia de prensa, ante la consulta sobre la renovación del equipo que inició en el entretiempo y modificó el panorama. Argentina intentará ponerle fin a una racha que no solo se había dado una vez en la historia de los Mundiales.

Petkovic, entre los halagos para Scaloni y la negativa a un plan para contener a Messi: Nunca tuve un plan específico y este no será el caso





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