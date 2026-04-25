Uruguay expresa su preocupación por el decreto argentino que modifica el practicaje en el Río de la Plata

La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay advierte sobre las posibles consecuencias negativas del decreto argentino que busca flexibilizar el régimen de practicaje, argumentando que viola acuerdos bilaterales y pone en riesgo la seguridad de la navegación y el comercio exterior.

La Corporación Uruguay a de Prácticos del Río Uruguay ha manifestado una profunda inquietud ante la propuesta de decreto que busca modificar el sistema de practicaje y pilotaje, un servicio esencial para la navegación segura en los puertos y las vías fluviales del Río de la Plata.

Esta iniciativa, revelada en exclusiva por LPO, tiene como objetivo declarado la reducción de costos en el comercio exterior, sin embargo, suscita serias dudas y genera una gran preocupación dentro de la Armada Nacional, especialmente en lo que respecta a su posible impacto en la seguridad marítima y en las condiciones laborales del sector. La raíz del descontento radica en la afectación directa a los profesionales del mar y la falta de consulta a instituciones clave como el Ministerio de Defensa, así como a los propios empresarios del sector, quienes consideran que el equipo del ministro Milei está intentando regular un ámbito que desconoce profundamente.

A través de una misiva dirigida el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que tuvo acceso LPO, la corporación uruguaya advierte que la aprobación de esta iniciativa, que se encuentra en sus etapas finales, podría acarrear consecuencias negativas tanto para la seguridad de la navegación como para el comercio exterior de Uruguay. La preocupación se extiende a los accesos a los puertos argentinos y, de manera crucial, a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.

En este contexto, la corporación enfatiza la importancia del Tratado del Río de la Plata de 1973, específicamente sus artículos 14 y 26. El artículo 14 establece que cualquier modificación en la reglamentación de los canales navegables de uso común debe ser realizada mediante una consulta previa y coordinada entre ambas partes. El artículo 26, por su parte, exige que los países ribereños establezcan normas coincidentes en materia de practicaje.

La carta argumenta que los cambios propuestos por el decreto atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos, ya que se habrían impulsado sin la debida consulta a Uruguay, generando una disparidad evidente entre las normativas de ambos países. Esta falta de diálogo y coordinación se percibe como una violación de los acuerdos bilaterales y una amenaza a la armonía en la gestión del río.

Además de las implicaciones legales y diplomáticas, la organización ha advertido sobre los riesgos asociados a la flexibilización del régimen de exenciones al practicaje. A nivel internacional, existe un consenso generalizado sobre los efectos perjudiciales que este tipo de medidas pueden tener en la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y la preservación de la vida humana. Las tendencias actuales en la navegación marítima apuntan a fortalecer los márgenes de seguridad, no a reducirlos.

La corporación uruguaya se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, ofreciendo su experiencia y conocimiento técnico para evaluar los posibles impactos del decreto. Este ofrecimiento se realiza en un contexto de creciente tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.

Una fuente cercana al tema ha calificado el comunicado de la corporación como un fuerte reproche a las autoridades argentinas, recordándoles que no tienen la potestad unilateral de modificar las reglas de navegación en un río compartido. Se considera que la actitud del gobierno argentino refleja una postura de soberbia y una falta de comprensión de las complejidades inherentes a la gestión de la Hidrovía del Río de la Plata.

La situación plantea un desafío importante para las relaciones bilaterales y exige un diálogo constructivo para encontrar soluciones que garanticen la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de la navegación en el Río de la Plata





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