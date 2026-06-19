Uruguay decreta nuevo feriado y fin de semana largo: Impacto laboral, servicios y economía

El Gobierno de Uruguay anunció un feriado para el viernes 19 de junio, creando un fin de semana largo. Se explican las diferencias entre feriados laborables y no laborables, el funcionamiento de servicios, los decretos de asueto adicionales y la situación del dólar, además de mencionarse cambios en el gabinete.

El Gobierno anunció un nuevo feriado este viernes 19 de junio, lo que generará un fin de semana largo para todos los uruguayos. Esta medida se enmarca dentro de las disposiciones legales que permiten trasladar ciertos feriados para impulsar la actividad económica y el turismo, aunque existen excepciones importantes.

Según la Ley N° 16.805, modificada por la Ley N° 17.414, algunos feriados son considerados laborables, lo que significa que no hay suspensión obligatoria de actividades. En estos casos, si la empresa decide no abrir y el empleado no trabaja, no percibe remuneración por ese día; si trabaja, cobra un jornal simple sin recargos.

Esto contrasta con los feriados no laborables, como el 18 de julio o el 25 de agosto, donde la actividad se suspende de forma general y el régimen de pago es diferente. Cada organismo e intendencia define su esquema de funcionamiento; por ejemplo, la Intendencia de Montevideo ya informó sobre la recolección de residuos y servicios para esa jornada.

Además, se confirmó que el Día de la Jura de la Constitución, que en 2026 cae sábado, es un feriado no trasladable y no generará fin de semana largo adicional. Por otro lado, el Gobierno también decretó asueto para el jueves 18 y el miércoles 24 de junio, sin clases y con home office para trabajadores, ampliando los días de descanso.

En el ámbito económico, se reporta el precio del dólar blue, oficial y los dólares financieros CCL y MEP, información relevante para la semana en los mercados. Finalmente, se menciona la designación de un nuevo ministro del Interior, aunque sin detalles adicionales





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