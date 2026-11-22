La UOM denunció por espionaje ilegal al interventor Alberto Biglieri por un informe que investigó la vida personal de dirigentes sindicales.

La Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) denunció por espionaje ilegal a los interventores judiciales que desplazaron a sus dirigentes legítimos desde mayo de este año. La presentación apunta directamente contra el interventor Alberto Biglieri, flamante consejero de la Magistratura Nacional, y se centra en un informe reservado que una consultora elaboró a pedido de su gestión.

La denuncia fue presentada por María Soledad Calle, quien se encontraba al frente de la obra social de la UOM hasta que fue intervenida. El expediente recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, y los delitos señalados están vinculados con actividades de inteligencia ilegal, la investigación indebida de antecedentes personales, políticos, sindicales y familiares, y el tratamiento de datos personales sensibles.

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Intervención judicial de la UOM en mayo

En mayo de este año, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones que habían consagrado a Abel Furlán como secretario general de la UOM. El tribunal invocó supuestas irregularidades en el procedimiento electoral, determinó la intervención del histórico gremio y desplazó a Furlán de la dirección.

El fallo fue firmado por los camaristas María Dora González y Victor Arturo Pesino. La denuncia del gremio recuerda que Pesino, un mes antes, había restablecido la vigencia de la reforma laboral, y que luego fue beneficiado con una prórroga de cinco años de sus funciones por parte del gobierno nacional.

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Tras la intervención, los interventores iniciaron una investigación interna para determinar presuntas irregularidades en la conducción anterior del sindicato. Con ese objetivo, Biglieri solicitó un informe confidencial a la firma BDO Argentina, cuyo encargo formal era auditar contratos y operaciones patrimoniales de la UOM y de su obra social, Osuomra.

Alcance del informe de BDO Argentina

Según Calle, el informe de BDO Argentina excedió los límites de una auditoría contable y derivó en una investigación sistemática sobre personas. La dirigente sostiene que el trabajo desbordó el encargo original y se adentró en la vida privada de dirigentes y terceros ajenos al gremio.

Calle afirmó que se desarrolló una investigación sistemática de antecedentes personales, políticos, sindicales, laborales y familiares de dirigentes y terceros, cuyo alcance excedió manifiestamente las presuntas cuestiones objetivas del encargo. Para la denunciante, esa ampliación no fue incidental ni una consecuencia inevitable de revisar documentación contable, sino una actividad específica de investigación de personas.

Según el escrito, la propia consultora admite la elaboración de mapas de relaciones entre personas físicas y jurídicas, construidos a partir de información societaria, laboral, familiar, financiera y personal. En la página 23 del documento, Calle señala que se incorporan referencias a supuestas relaciones sentimentales tomadas de publicaciones periodísticas, cuya veracidad la consultora reconoce no haber podido corroborar por otros medios.

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Rol de Carlos Alberto Galina en la investigación

Los dirigentes exigen explicaciones sobre la participación de Carlos Alberto Galina en la investigación, ya que su pasado en servicios de inteligencia nacionales ha sido públicamente señalado. El informe registra su intervención bajo la denominación Reunión por Solicitudes Varias, sin precisar cuál era su función.

La presentación reclama que se esclarezca el papel de Galina en el relevamiento de antecedentes, dado que su nombre aparece en el documento sin una explicación de su rol. Para los denunciantes, esa falta de detalle es parte central del cuestionamiento al procedimiento encargado por la intervención.

Qué sigue en la causa por espionaje ilegal

La investigación penal deberá reconstruir la procedencia, obtención, tratamiento y circulación de la información recopilada sobre dirigentes y terceros. También debe identificar a las personas que participaron en cada una de esas etapas, según plantearon los demandantes ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

El caso pone en discusión los límites de una intervención judicial sobre un sindicato de gran peso y la frontera entre una auditoría patrimonial y el relevamiento de datos personales. La definición de esos límites dependerá del avance de la causa, en la que la denuncia de Calle sostiene que el informe de BDO Argentina excedió su encargo.