La UNLP impulsa actividades por el Mes de la Discapacidad y los Derechos Humanos, cuestionando los ajustes del gobierno de Milei y la exclusión social en La Plata.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lidera una amplia iniciativa institucional bajo la consigna "Por una Universidad pública, gratuita, accesible y no excluyente" para conmemorar el Mes de la Discapacidad y los Derechos Humanos. Esta campaña busca visibilizar las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en ámbitos educativos y cotidianos, estableciendo un debate crítico sobre la efectividad de los derechos reconocidos legalmente.

Estructura y Alcance Institucional de la Iniciativa

La organización de estos eventos está a cargo de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad junto con la Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD), dependencias que operan bajo la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP. La participación abarca a las 17 facultades de la institución, los colegios preuniversitarios y diversas dependencias administrativas, consolidando un esfuerzo colectivo y multidisciplinario.

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Evelina Díaz, directora del área desde 2014, explicó que la propuesta inició como una semana de actividades entre el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con el tiempo, la iniciativa se expandió a todo un mes para facilitar la participación masiva y distribuir adecuadamente los eventos, comenzando este año el 10 de noviembre y culminando el mes próximo.

El calendario incluye talleres de audiodescripción, capacitaciones sobre accesibilidad, conversatorios, muestras de arte y lecturas del colectivo disca. Entre los eventos destacados figura una jornada prevista para el 24, que reunirá emprendimientos de personas con discapacidad, asesoramiento jurídico y expresiones artísticas. También se realizan campañas audiovisuales y se reconocen a figuras como Mabel Peiró y Gerardo Burgos.

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Barreras Cotidianas y Contexto Político Nacional

Las actividades buscan discutir una realidad que supera los obstáculos arquitectónicos, abarcando dificultades para estudiar, trabajar, acceder a información y utilizar el transporte público. Evelina Díaz señaló que estas situaciones son naturalizadas por una organización social que considera ciertas capacidades como norma, generando situaciones de discriminación frecuente donde se vulnera la autonomía de las personas.

En el ámbito laboral, los datos presentados indican que apenas dos de cada diez personas con discapacidad tienen empleo. Además, el cupo mínimo del 4 por ciento establecido para el sector público nacional continúa sin cumplirse plenamente. La funcionaria universitaria describió que, aunque a veces se intenta ayudar, frecuentemente se asume una incapacidad no solicitada, lo que perpetúa la exclusión social.

El contexto de esta campaña se desenvuelve en un escenario marcado por el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei. Díaz cuestionó los recortes en prestaciones, las bajas de pensiones y el debilitamiento de organismos especializados. Subrayó que las políticas de discapacidad se han tratado como una variable de ajuste, vaciando los recursos destinados al sector y privatizando apoyos que solo las familias con recursos económicos pueden costear.

Impacto en el Acceso y Próximos Pasos

La situación se agravó con la controversia generada por la Resolución 187/2025, la cual incorporaba expresiones discriminatorias para clasificar discapacidades. Esta norma fue dejada sin efecto tras los intensos cuestionamientos de organizaciones y trabajadores, evidenciando la resistencia de la sociedad civil ante políticas consideradas excluyentes.

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A través de producciones audiovisuales y espacios de asesoramiento, la UNLP intenta ampliar el debate sobre derechos que, a pesar de estar en las leyes, enfrentan numerosos obstáculos para hacerse efectivos. La iniciativa responde a la pérdida de ingresos de sectores vulnerables y a los cuestionamientos públicos sobre los recortes en las políticas de discapacidad vigentes.

Los eventos programados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el Museo de la UNLP y espacios públicos de La Plata buscan transformar la percepción social. El objetivo final es garantizar que la accesibilidad y la inclusión sean prácticas reales y no solo declaraciones de principios institucionales.