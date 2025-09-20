Head Topics

Universo San Martín: Un Sábado de Juegos, Lectura y Creatividad para Niños y Familias

Cultura Y Entretenimiento Noticias

Universo San Martín: Un Sábado de Juegos, Lectura y Creatividad para Niños y Familias
NiñosFamiliasLiteratura Infantil
  • 📰 pagina12
  • ⏱ Reading Time:
  • 135 sec. here
  • 12 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 85%
  • Publisher: 92%

Descubre una propuesta cultural y recreativa gratuita para niños y familias en San Martín. Talleres, juegos y encuentros con escritores para fomentar la lectura y la creatividad.

Todos los sábados, a partir de las cuatro de la tarde, se despliega una innovadora iniciativa cultural y recreativa de acceso libre y gratuito, concebida especialmente para el disfrute de las infancias y sus familias. Esta propuesta singular fusiona el juego y la cultura, y tiene lugar en el vibrante Universo San Martín , ubicado en la Av. 25 de mayo 1869, a tan solo una cuadra de la estación San Martín .

El propósito fundamental de esta iniciativa es propiciar una tarde donde la lectura, el juego y la creatividad se entrelacen, conformando un punto de encuentro esencial. En un ambiente acogedor y participativo, los niños y niñas tienen la oportunidad de explorar un rincón dedicado a los libros, deleitarse con juegos diseñados para la diversión y participar en talleres diversos que combinan la lectura, la ilustración, la narración y otras experiencias de creación colectiva. \Los talleres, que se llevan a cabo cada sábado, son liderados por reconocidos escritores, ilustradores y especialistas en literatura infantil y juvenil, reunidos en la comunidad que enriquecen cada encuentro con su perspicacia y su habilidad para despertar la imaginación tanto en los niños como en los adultos. Este espacio, un nuevo enclave en San Martín, se presenta como un lugar de encuentro, creación y participación comunitaria. La propuesta está pensada para toda la familia: los niños y niñas son los protagonistas, pero madres, padres, abuelos, tíos y cualquier miembro de la comunidad están invitados a participar, a compartir lecturas, a disfrutar de los juegos y a sumarse a los talleres. La intención es que cada sábado sea una experiencia única, donde la imaginación florezca libremente y todos se sientan partícipes de un universo donde leer, crear y jugar es una realidad tangible. Este proyecto busca fortalecer el tejido social, fomentar el amor por la lectura y la creatividad, y ofrecer un espacio seguro y estimulante para el desarrollo integral de los más pequeños.\Adicionalmente, el jueves 16 de octubre a las 18 horas, se llevó a cabo un encuentro de reflexión y diálogo sobre la situación actual de la literatura infantil y juvenil en Argentina. Este evento, liderado por Mario Méndez, Andrea Felsenthal y Mateo Niro, tuvo lugar en la misma dirección, Av. 25 de mayo 1869, San Martín. Se entregaron certificados de asistencia a los participantes, y para asistir era necesario inscribirse previamente a través de un mensaje directo en Instagram, en la cuenta @universosanmartin. Para estar al tanto de las últimas novedades y recibir información de calidad, se invita a suscribirse a los newsletters del Grupo Octubre, donde se puede acceder a una amplia gama de contenidos, que incluye noticias, cultura, ciencia, economía, diversidad, lifestyle y mucho más. La información es provista por la redacción del Grupo Octubre, un referente cultural en América Latina, que valora la rigurosidad y la profundidad en sus contenidos. Debido a que el navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies, algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que se habiliten para funcionar

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

pagina12 /  🏆 4. in AR

Niños Familias Literatura Infantil Juegos Talleres San Martín Actividades Gratuitas Cultura

 

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El extraño universo sonoro de Hermeto PascoalEl extraño universo sonoro de Hermeto PascoalHermeto Pascoal volvió a su planeta madre. Nadie sabe de dónde aterrizó en Brasil con su universo sonoro que no encaja en ningún género, tensionando la armonía occidental y creando sus propias escalas experimentales: “hoy llamo a mi música 'universal',...
Leer más »

La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de septiembre en El TreceLa Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de septiembre en El TreceLa diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Leer más »

Alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires: las advertencias del Servicio Meteorológico NacionalAlerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires: las advertencias del Servicio Meteorológico NacionalEl Servicio Meteorológico Nacional puso al AMBA bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.
Leer más »

Lanzini marca su primer gol en la victoria de Vélez ante San Martín de San JuanLanzini marca su primer gol en la victoria de Vélez ante San Martín de San JuanVélez derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1 como visitante, con goles de Lanzini y Godoy. El partido, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, vio la expulsión de Quirós en Vélez. Vélez asciende al tercer puesto de la zona B. En la próxima fecha, Vélez jugará contra Atlético Tucumán y San Martín contra Platense.
Leer más »

Vélez derrota a San Martín de San Juan y escala en la tabla del ClausuraVélez derrota a San Martín de San Juan y escala en la tabla del ClausuraVélez venció a San Martín de San Juan por 2-1 en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Vélez se posiciona en el tercer puesto del Grupo B, mientras que San Martín se complica en la tabla de promedios y en la lucha por el descenso.
Leer más »

Horóscopo Escorpio: Predicciones para el Sábado 20 de SeptiembreHoróscopo Escorpio: Predicciones para el Sábado 20 de SeptiembreDescubre las predicciones del horóscopo para Escorpio este sábado 20 de septiembre. Conoce qué te deparan los astros en el amor, el trabajo y la salud. Infórmate sobre la personalidad de Escorpio y cómo aprovechar al máximo la energía del día.
Leer más »



Render Time: 2025-09-21 07:13:46