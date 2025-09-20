Universo San Martín: Un Sábado de Juegos, Lectura y Creatividad para Niños y Familias

Descubre una propuesta cultural y recreativa gratuita para niños y familias en San Martín. Talleres, juegos y encuentros con escritores para fomentar la lectura y la creatividad.

Todos los sábados, a partir de las cuatro de la tarde, se despliega una innovadora iniciativa cultural y recreativa de acceso libre y gratuito, concebida especialmente para el disfrute de las infancias y sus familias. Esta propuesta singular fusiona el juego y la cultura, y tiene lugar en el vibrante Universo San Martín , ubicado en la Av. 25 de mayo 1869, a tan solo una cuadra de la estación San Martín .

El propósito fundamental de esta iniciativa es propiciar una tarde donde la lectura, el juego y la creatividad se entrelacen, conformando un punto de encuentro esencial. En un ambiente acogedor y participativo, los niños y niñas tienen la oportunidad de explorar un rincón dedicado a los libros, deleitarse con juegos diseñados para la diversión y participar en talleres diversos que combinan la lectura, la ilustración, la narración y otras experiencias de creación colectiva. \Los talleres, que se llevan a cabo cada sábado, son liderados por reconocidos escritores, ilustradores y especialistas en literatura infantil y juvenil, reunidos en la comunidad que enriquecen cada encuentro con su perspicacia y su habilidad para despertar la imaginación tanto en los niños como en los adultos. Este espacio, un nuevo enclave en San Martín, se presenta como un lugar de encuentro, creación y participación comunitaria. La propuesta está pensada para toda la familia: los niños y niñas son los protagonistas, pero madres, padres, abuelos, tíos y cualquier miembro de la comunidad están invitados a participar, a compartir lecturas, a disfrutar de los juegos y a sumarse a los talleres. La intención es que cada sábado sea una experiencia única, donde la imaginación florezca libremente y todos se sientan partícipes de un universo donde leer, crear y jugar es una realidad tangible. Este proyecto busca fortalecer el tejido social, fomentar el amor por la lectura y la creatividad, y ofrecer un espacio seguro y estimulante para el desarrollo integral de los más pequeños.\Adicionalmente, el jueves 16 de octubre a las 18 horas, se llevó a cabo un encuentro de reflexión y diálogo sobre la situación actual de la literatura infantil y juvenil en Argentina. Este evento, liderado por Mario Méndez, Andrea Felsenthal y Mateo Niro, tuvo lugar en la misma dirección, Av. 25 de mayo 1869, San Martín. Se entregaron certificados de asistencia a los participantes, y para asistir era necesario inscribirse previamente a través de un mensaje directo en Instagram, en la cuenta @universosanmartin. Para estar al tanto de las últimas novedades y recibir información de calidad, se invita a suscribirse a los newsletters del Grupo Octubre, donde se puede acceder a una amplia gama de contenidos, que incluye noticias, cultura, ciencia, economía, diversidad, lifestyle y mucho más. La información es provista por la redacción del Grupo Octubre, un referente cultural en América Latina, que valora la rigurosidad y la profundidad en sus contenidos. Debido a que el navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies, algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que se habiliten para funcionar





pagina12 / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Niños Familias Literatura Infantil Juegos Talleres San Martín Actividades Gratuitas Cultura

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El extraño universo sonoro de Hermeto PascoalHermeto Pascoal volvió a su planeta madre. Nadie sabe de dónde aterrizó en Brasil con su universo sonoro que no encaja en ningún género, tensionando la armonía occidental y creando sus propias escalas experimentales: “hoy llamo a mi música 'universal',...

Leer más »

La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de septiembre en El TreceLa diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.

Leer más »

Alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires: las advertencias del Servicio Meteorológico NacionalEl Servicio Meteorológico Nacional puso al AMBA bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.

Leer más »

Lanzini marca su primer gol en la victoria de Vélez ante San Martín de San JuanVélez derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1 como visitante, con goles de Lanzini y Godoy. El partido, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, vio la expulsión de Quirós en Vélez. Vélez asciende al tercer puesto de la zona B. En la próxima fecha, Vélez jugará contra Atlético Tucumán y San Martín contra Platense.

Leer más »

Vélez derrota a San Martín de San Juan y escala en la tabla del ClausuraVélez venció a San Martín de San Juan por 2-1 en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Vélez se posiciona en el tercer puesto del Grupo B, mientras que San Martín se complica en la tabla de promedios y en la lucha por el descenso.

Leer más »

Horóscopo Escorpio: Predicciones para el Sábado 20 de SeptiembreDescubre las predicciones del horóscopo para Escorpio este sábado 20 de septiembre. Conoce qué te deparan los astros en el amor, el trabajo y la salud. Infórmate sobre la personalidad de Escorpio y cómo aprovechar al máximo la energía del día.

Leer más »