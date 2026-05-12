Universidades públicas y gremios reclaman intervención de la Corte Suprema por incumplimientos en la Ley de Financiamiento Universitario

Durante la marcha, los universitarios y los gremios del sector convocaron a la Corte Suprema de Justicia a intervenir para evitar que el Gobierno Nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. También denunciaron la crisis no presupuestaria y la violación al acuerdo democrático de la división de poderes.

El reclamo central del marco de la cuarta marcha federal universitaria estuvo ligado al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional , instando a la Corte Suprema de Justicia a intervenirse para evitar que continúe incumpliendo con esta norma.

Los sindicatos y el Consejo Interuniversitario Nacional pidieron que la Corte Suprema escuche el clamor de las plazas de todo el país y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. Los universitarios también denunciaron la crisis no presupuestaria y la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en la nación





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Financiamiento Universitario Universidades Públicas Corte Suprema Gobierno Nacional Acuerdo Democrático División De Poderes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuarta Marcha Federal Universitaria reclama cumplimiento de la Ley de Financiamiento UniversitarioUna manifestación convocada por las universidades y el Frente Sindical, en rechazo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Read more »

Marcha Federal Universitaria: Estudiantes, gremios y partidos políticos reclaman cumplimiento de la Ley de Financiamiento UniversitarioOrganizaciones estudiantiles gremios docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharán este martes a Plaza de Mayo y otros puntos del país para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso en agosto del año pasado. La movilización, la cuarta desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, tiene como eje el reclamo por el financiamiento universitario la actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Read more »

Subsecretario de Políticas Universitarias cuestiona la marcha universitaria y la Ley de Financiamiento UniversitarioEl subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez cuestionó la marcha universitaria y la Ley de Financiamiento Universitario, señalando que no hubo recorte presupuestario y que no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos. Además, afirmó que muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira.

Read more »

Nueva marcha universitaria en 10 ciudades por incumplimiento de Ley de Financiamiento y recomposición salarialCientos de docentes, estudiantes y sindicatos movilizan fuerzas en diferentes puntos del país para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La protesta incluye movilizaciones en capital federal y en al menos 10 ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

Read more »