Universidad de Buenos Aires se queja de falta de financiamiento y responsabilidades en la atención sanitaria

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, rechazó las afirmaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que la denuncia de los rectores por la falta de financiamiento de las casas de estudio es falsa. Según Yacobitti, el gobierno no transfirió los $80.000 millones aprobados para hospitales universitarios, y en 45 días la UBA podría dejar de funcionar si no se resuelve la situación. La UBA ha denunciado que su red sanitaria está en riesgo debido a la falta de financiamiento y aseguraron que en los últimos cuatro meses no recibieron ningún peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario. El gobierno rechazó los planteos y aseguró que los fondos se transfrieron a la UBA. Sobre estos conflictos, la ministra de Capital Humano sostuvo que los planteos de los hospitales universitarios de la UBA son falsos. El gobierno tiene una planilla anexa con una asignación adicional de $79.763.113.948 para hospitales universitarios. Todo esto, en el marco de la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en la actualidad.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, rechazó la afirmación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que la denuncia de los rectores por la falta de financiamiento de las casas de estudio es falsa.

Según Yacobitti, el comunicado del Ministerio de Capital Humano deja claro que la partida de $80.000 millones aprobada para hospitales universitarios no fue canalizada para ninguna universidad con hospitales. La UBA ha alertado que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se resuelve la situación.

Adorni acusó a la política de tratar de desfinanciar y/o cerrar las universidades, mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que los planteos de los seis hospitales de la UBA son falsos, y que el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026. Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ esperada en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948





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