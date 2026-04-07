Universidad Católica vs. Boca: Horario, dónde ver EN VIVO y posibles formaciones en la Copa Libertadores

Descubre el horario, canal de transmisión y las posibles alineaciones para el partido entre Universidad Católica y Boca Juniors en la Copa Libertadores. Sigue el debut de Boca y todos los detalles del encuentro.

A qué hora se enfrentan hoy Universidad Católica vs. Boca y dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Libertadores ? El horario para el encuentro entre Universidad Católica y Boca, según la ubicación geográfica de los aficionados, se detalla a continuación. El equipo de Claudio Úbeda , llega a este enfrentamiento en un momento futbolístico prometedor, y tiene como objetivo primordial conseguir los tres puntos en territorio chileno.

Sigue toda la acción del partido en vivo a través de Olé, donde encontrarás cobertura completa y actualizada del encuentro. El rival a vencer será el equipo de Claudio Úbeda, el cual se enfrentará en el Estadio Claro Arena. En Olé, te proporcionamos todos los detalles esenciales, incluyendo el horario del partido y la información sobre la transmisión en televisión. \Profundizando en los detalles, se anticipa la posible formación de Universidad Católica para este crucial partido contra Boca, válido por la Copa Libertadores. Se espera que Vicente Bernedo defienda la portería, acompañado en defensa por Daniel González, Agustín Farías (o Gary Medel), Branco Ampuero y Eugenio Mena. En el mediocampo, la alineación podría incluir a Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas y Matías Palavecino, mientras que Justo Giani y Fernando Zampedri liderarían el ataque. Esta formación es tentativa y podría sufrir modificaciones de último momento, dependiendo de las decisiones tácticas del cuerpo técnico. La expectativa es alta, ya que ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, un torneo que genera gran pasión y expectación en toda Sudamérica. El partido promete ser un choque de estrategias y talento, donde cada equipo buscará imponer su juego para asegurar una victoria importante en la fase de grupos. La afición de ambos clubes espera con ansias el pitido inicial, lista para apoyar a sus equipos en esta emocionante jornada.\El horario del partido Universidad Católica vs. Boca, varía según la ubicación geográfica de los espectadores. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el partido está programado para las 21:30 horas. Los aficionados de estos países podrán sintonizar sus televisores o dispositivos móviles para seguir cada minuto de este emocionante encuentro. ¿A qué hora juegan Universidad Católica vs. Boca? ¡Hoy debuta Boca en la Copa Libertadores! Boca Juniors inicia su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y la afición ya se ilusiona con la posibilidad de conseguir la séptima copa. Este martes, el equipo dirigido por Claudio Úbeda comienza su camino en el torneo enfrentándose a la Universidad Católica de Chile en el Estadio Claro Arena. No te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento crucial. En Olé, te mantendremos al tanto de todos los pormenores del partido, incluyendo el horario y el canal de televisión donde se transmitirá el encuentro





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