Máximo Kirchner será presidente del Congreso PJ bonaerense. Kicillof y el massismo celebran la unidad frente al gobierno de Milei en el Día de la Soberanía.

En el contexto del Día de la Soberanía, el peronismo bonaerense priorizó los gestos de cohesión interna sobre las disputas fratricidas tradicionales. Axel Kicillof envió un claro mensaje de cercanía a Cristina Fernández de Kirchner desde Punta Indio, mientras que Máximo Kirchner impulsó la construcción de un amplio frente político. Simultáneamente, el sector del massismo consideró la unidad como un elemento fundamental para la defensa de la gestión provincial.

Máximo Kirchner Presidirá el Partido Justicialista

El acuerdo político para que Máximo Kirchner presida el Congreso del Partido Justicialista bonaerense ya estaba sellado antes de los actos públicos. Este sábado, dicho órgano partidario ungirá oficialmente a Máximo Kirchner como su presidente. Este cargo es estratégico, ya que establece la política de alianzas con otros partidos para conformar frentes electorales a futuro.

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Kicillof Honra la Memoria de Cristina Fernández

Axel Kicillof recordó los vaivenes históricos del feriado por el Día de la Soberanía durante su intervención en Punta Indio. El gobernador señaló que el día fue feriado por primera vez en 1974, cuando Juan Domingo Perón decidió conmemorarlo. Aclaró que la dictadura de 1976 le retiró el carácter de fiesta nacional hasta que Cristina Fernández de Kirchner lo devolvió en 2010, reposicionando el combate de la Vuelta de Obligado en el calendario argentino.

El Frente Político contra la Dominación Económica

En una sesión de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner abogó por trabajar en un frente político centrado en la recuperación de la soberanía económica. Exigió el coraje y la valentía para pensar más allá de los límites impuestos, proponiendo un proyecto de país diferente al que buscan imponerle. Buscan expresar un programa de país que defienda los intereses nacionales.

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La Respuesta del Massismo y el Frente Renovador

El diputado Alexis Guerrera reafirmó que todos los intendentes del Frente Renovador estarán presentes en los actos de gestión. Argumentó que la unidad es fundamental para defender la gestión y dejar de lado las mezquindades. Sergio Massa organizó un acto en San Fernando por el Día del Militante, que fue interpretado por el gobierno como una respuesta en términos de poder.

Impacto en el Axelismo y el Mercado Político

El sector del Axelismo sintió el impacto de la actividad en el Salón Dorado y esperan una bajada de línea sobre la unidad. Fuentes indicaron que la correlación de fuerzas había cambiado, aunque Kicillof aseguró su respaldo a Máximo Kirchner. El mercado percibe debilidad en el gobierno de Milei y un caos político que podría facilitar un triunfo peronista en los primeros 100 días.