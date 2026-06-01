Unicenter amplía su superficie y suma nuevas marcas de lujo en plena expansión de Cencosud

Unicenter inicia una ampliación que sumará 20.054 m2 y 85 locales nuevos, con la llegada de marcas como Decathlon, Boss y Armani. Cencosud reporta crecimiento en centros comerciales del 45% en pesos durante el primer trimestre de 2026.

Unicenter , el centro comercial más emblemático del Grupo Cencosud en Argentina, iniciará este mes una ambiciosa ampliación que se extenderá durante 16 meses. La obra incorporará 20.054 metros cuadrados construidos y elevará la cantidad de locales de 282 a 367, un incremento cercano al 30%.

Esta expansión responde a la creciente demanda de espacios por parte de empresas que buscan abrir o ampliar sus tiendas en un punto clave del Gran Buenos Aires. Entre las marcas que han desembarcado recientemente en Unicenter se encuentran Boss, Armani, Calvin Klein y Skechers.

Además, la cadena francesa de artículos deportivos Decathlon, que llegó al país el año pasado de la mano de Grupo One (integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez), planea abrir más de 20 tiendas en Argentina con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Este movimiento se enmarca en la estrategia de Cencosud de fortalecer su presencia en el segmento de centros comerciales, que en el primer trimestre de 2026 registraron un crecimiento de ingresos del 45% en pesos, superando el 34,2% de los supermercados.

Sin embargo, al medir en moneda chilena, los resultados mostraron caídas, especialmente en mejoramiento del hogar, donde los ingresos apenas crecieron un 8,5% en pesos. La compañía destacó el desempeño de Jumbo y Disco, el crecimiento del canal online y la integración de Makro. Unicenter recibe alrededor de 3 millones de visitantes por mes y es uno de los activos más importantes de Cencosud en Argentina.

La ejecutiva con trayectoria en Walmart Argentina y Falabella, que quedó al frente de las operaciones de supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales del grupo en el país, reemplazó a Diego Marcantonio y regresó a la Argentina tras cuatro años en México. Su llegada coincide con una etapa en la que la compañía busca optimizar su portafolio y expandirse en segmentos de alto crecimiento.

La expansión de Unicenter incluirá nuevas marcas de lujo y un outlet de primer nivel, reforzando su posición como el centro comercial más importante de la región. La obra generará miles de puestos de trabajo temporales y permanentes, y se espera que impulse el consumo en la zona norte del Gran Buenos Aires. Cencosud, presente en Argentina desde 1982, opera las cadenas Jumbo, Disco, Vea, Easy, Blaisten y Makro, además de una red de centros comerciales encabezada por Unicenter.

La compañía continúa invirtiendo en el país a pesar del contexto económico adverso, confiando en el potencial del mercado local





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