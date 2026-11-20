El 41% de las familias con menores en Argentina no alcanza para los gastos corrientes en 2026. Unicef detalla el impacto del endeudamiento y la restricción alimentaria.

La capacidad de sostener una familia en la Argentina actual enfrenta una crisis profunda y documentada, según revela el último informe de Unicef. Los datos muestran que los ingresos del 41% de los hogares argentinos que incluyen niños y adolescentes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Esta cifra representa un total de 2.700.000 familias y marca un aumento de 10 puntos porcentuales en relación con el año anterior, 2025. El contexto macroeconómico, marcado por un riesgo país que supera los 1000 puntos, tensiona directamente el modelo económico implementado por el presidente Javier Milei y el ministro de Hacienda, Luis Caputo.

Impacto en derechos fundamentales de la infancia

Contrario a las afirmaciones oficiales, el modelo económico empuja a numerosos adultos a contraer deudas imposibles, lo que impacta directamente en los derechos fundamentales de las infancias. La nueva encuesta Situación de la niñez y adolescencia de Unicef Argentina devela que muchos padres, madres y tutores ven condicionada la forma de crianza debido a que sus salarios no logran sostener una alimentación recurrente y de calidad. Además, resulta imposible pagar servicios energéticos, comprar útiles escolares e indumentaria, o cubrir gastos de transporte y garantizar horas de juego.

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El malestar económico empuja a los adultos a buscar distintas alternativas para la supervivencia, como la restricción en los consumos, la búsqueda de fuentes de ingreso adicionales y el endeudamiento. La ONG señala que estos factores condicionan gravemente el bienestar de los jóvenes. La infancia es la etapa de la vida donde las privaciones tienen efectos más profundos y duraderos, ya que afectan la salud, la nutrición, los aprendizajes y el bienestar general de los menores.

Restricciones alimentarias y postergación de servicios

Frente a las restricciones económicas, el 60% de las familias comenzó a comprar alimentos más baratos para llegar a fin de mes. La alimentación es una de las variables más cuestionadas por los especialistas. Según los registros, en 2026, un 43% de los hogares donde residen niñas, niños y adolescentes dejó de comprar alimentos por no tener dinero. Este valor representa un aumento respecto del año previo y se posiciona en porcentajes similares a los registrados en 2023.

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En materia de salud, Unicef marcó que el 36% de los hogares limitó las visitas médicas y odontológicas por falta de recursos. También señaló que hay más casas en las que no se compran medicamentos, pasando del 15% en 2025 al 21% en 2026. Sin embargo, los límites no recaen solo sobre el consumo alimenticio y sanitario. Hay menos hogares que invierten en libros, excursiones y salidas, transporte, útiles escolares, y vestimenta y abrigo.

Un 39% de los hogares no invierte más en juguetes, juegos o actividades recreativas, y el 29% dejó de llevar a sus hijos a actividades deportivas o culturales. Cuando los ingresos de los hogares resultan insuficientes, estos consumos suelen ser los primeros en postergarse, lo que puede limitar las oportunidades de desarrollo de chicas y chicos, incluso en hogares que logran cubrir sus necesidades más básicas. Otra estrategia es la postergación o incumplimiento de pagos de servicios, con un 44% de los hogares que dejó de pagar algún servicio en 2026.

Crisis del endeudamiento y tarjetas de crédito

El endeudamiento se consolida como una tendencia peligrosa para muchas familias con adolescentes y niños. Al indagar por los principales mecanismos para obtener recursos, las tarjetas de crédito son el mecanismo más frecuente. La incidencia de este recurso se duplicó, pasando del 16% en 2025 al 32% en 2026. También aumentaron las deudas a través de plataformas o billeteras virtuales, de un 7% a un 18%, y el crédito no bancario, de un 4% a un 9%.

En sentido inverso, la deuda con familiares y amigos, que en 2025 era la principal fuente de endeudamiento con un 26%, descendió a un 17% en 2026. El crédito bancario se mantuvo en niveles similares, con un 12%. Las familias ya no se endeudan para la búsqueda de un techo propio, el primer auto 0 kilómetro, un tratamiento médico o un viaje prometido. El endeudamiento responde ahora a la supervivencia diaria y la necesidad de cubrir gastos básicos de alimentación y servicios.