Unicameral aprueba ley de promoción industrial con exenciones impositivas

La Legislación General aprobará el proyecto de promoción industrial que otorga exenciones del 100% en Ingresos Brutos y Sellos, con respaldo opositor tras negociaciones.

La Unicameral volverá a sesionar este miércoles para abordar el proyecto de ley de promoción industrial impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo político, incluyendo el apoyo de la mayoría de las bancadas opositoras, tras incorporar modificaciones sustanciales solicitadas durante las negociaciones previas al tratamiento final.

Negociaciones y Modificaciones Opositoras

El oficialismo logró avanzar en las conversaciones con distintos sectores opositores, quienes anticiparon su disposición a acompañar el proyecto ante una serie de cambios en su redacción. Varios monobloques condicionaron su voto favorable a que se mantengan los ajustes acordados durante el tratamiento en comisión, buscando mayor control sobre la aplicación de los beneficios fiscales.

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Mecanismos de Transparencia Fiscal

Las modificaciones incorporadas establecen la obligación del Ejecutivo de informar anualmente a la Legislatura sobre el impacto de las inversiones y los beneficios otorgados. Este informe anual detallará las empresas beneficiadas, las inversiones realizadas, los empleos generados y los incentivos fiscales concedidos, reduciendo así los márgenes de discrecionalidad en la administración pública.

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Incentivos para Empresas y Tecnología

El régimen principal ofrece exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario durante diez años para proyectos que cumplan los requisitos establecidos. Este plazo podrá extenderse hasta quince años para inversiones específicas en parques industriales y zonas del noroeste y sur provincial, además de incluir apoyos para pymes que incorporen trabajadores mediante asignaciones para capacitación.

Controversia Constitucional y Política

A pesar del consenso mayoritario, algunos legisladores cuestionaron el procedimiento de aprobación, argumentando que las leyes impositivas requieren doble lectura constitucional con un intervalo máximo de quince días. Otros sectores expresaron rechazo por considerar que el Gobierno prioriza beneficios empresariales sobre las necesidades de los sectores populares y los barrios más postergados de la provincia.