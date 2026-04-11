Uñac, con el guiño de Cristina, impulsa un supermartes electoral para desafiar a Milei en 2027

Sergio Uñac, tras recibir el respaldo de Cristina Kirchner, propone una interna abierta y un 'supermartes' electoral para definir al candidato peronista que competirá contra Javier Milei en 2027. Se analizan diferentes escenarios, incluyendo la participación de Jorge Brito y posibles fórmulas vicepresidenciales.

Sergio Uñac recibió un gesto favorable de Cristina Kirchner para avanzar con la propuesta de una interna abierta dentro del peronismo y ahora plantea la implementación de un supermartes electoral para la selección del candidato que se enfrentará a Javier Milei en el año 2027. El senador sanjuanino fue contactado por la exmandataria y, según revelaron a LPO fuentes cercanas a la conversación, mantuvieron un diálogo amistoso incluso después de que Uñac sugiriera las internas para el presente año.

La estrategia del exgobernador se inspira en el modelo estadounidense, que define a los candidatos tanto del Partido Republicano como del Demócrata. La iniciativa contempla un padrón abierto, permitiendo que cualquier ciudadano mayor de edad participe en la votación, y la división de los comicios por regiones para facilitar una votación escalonada. El propósito fundamental es reducir los costos logísticos asociados con la organización de una elección a nivel nacional y simultánea. \La figura clave que opera para que Cristina avale la candidatura de Uñac es Juan José 'Juanjo' Álvarez, un histórico dirigente del peronismo del Conurbano. Su flexibilidad política le ha permitido ocupar posiciones privilegiadas en diversas estructuras políticas, desde el armado duhaldista hasta el kirchnerista y massista. En un principio, Cristina mostró reticencias, pero tras una acalorada discusión con Juanjo, finalmente accedió a la posibilidad de respaldar al político sanjuanino. 'No tengo otro', le confesó el primer intendente de la historia de Hurlingham. Parrilli ha expresado que Cristina debería ser candidata, mientras que se tantea una fórmula con Uñac. A Uñac se le reconoce el mérito de haber liderado San Juan, una de las siete provincias donde el peronismo triunfó en las elecciones del año pasado, en una fecha considerada crítica para la historia electoral del PJ. Tras el visto bueno de Cristina, Uñac ha comenzado a moverse activamente como candidato, recibiendo a empresarios que buscan una alternativa viable a Milei. También ha mantenido encuentros con dirigentes y, el pasado miércoles, acogió en sus oficinas porteñas a emisarios de la Red Peronismo Federal, entre ellos Ramón Prades García del Think Thank Ideas Argentinas y Federico Martelli del MUP. Asimismo, participó el exintendente de San Antonio de Areco, Francisco 'Paco' Durañona, un reconocido kirchnerista. \ Más allá de la propuesta de interna planteada por Uñac, en el peronismo se considera que las dos opciones más probables son que compita nuevamente por la gobernación de San Juan o que se incorpore a la fórmula peronista como vicepresidente. Otra alternativa que se está considerando dentro del peronismo, como anticipó LPO, es la del empresario Jorge Brito. El expresidente de River es impulsado por Emilio Monzó para competir en unas internas con Axel Kicillof. Este escenario evidencia la complejidad de las negociaciones y alianzas dentro del peronismo, y la búsqueda de estrategias para enfrentar los desafíos políticos que se avecinan, considerando la inminente contienda electoral de 2027. El debate sobre las candidaturas y las alianzas refleja la diversidad de perspectivas y la búsqueda de un consenso que permita al peronismo competir eficazmente en las próximas elecciones y ofrecer una alternativa viable al gobierno actual





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