Lograr un asado jugoso y equilibrado, con una textura tierna y un buen sabor, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes especiales. Aquí hay un procedimiento sencillo que puede hacer la diferencia y convertir un corte común en una preparación destacado. Receta tradicional para una carne jugosa y sagrada.

Lograr un asado jugoso y sabroso no requiere técnicas complejas o ingredientes difíciles de encontrar. Una preparación fácil puede marcar la diferencia, convertiendo un corte común en una preparación destacada.

Para lograr un resultado excepcional, es importante que retiréis la carne a la nevera y la dejéis reposar entre 20 y 30 minutos antes de llevarla al horno. Este paso ayuda a que el corte alcance una temperatura más uniforme y consiga una textura más tierna.

Además, antes de introducirlas al horno, las fibras musculares de la carne tienden a contraerse de forma brusca, lo que puede hacer que pierda jugos y quede más dura. Para contrarrestar esto, y conseguir una textura más tierna, es recomendable atemperar previamente las carnes en una sartén o plancha bien caliente durante unos minutos de cada lado.

Una capa externa dorada que puede lograrse al usar una sartén, plancha o utensilio adecuado hará que la carne no se reseque y mucho más sabrosa. Una vez ensimismada y cubierta con papel aluminio o una cubeta dentro de la que se incluye papel aluminio, la carne debe ir al horno a alta temperatura y por una parte tan solo cubiertos con papel aluminio, esto ayudará a que oluşan un ambiente húmedo y se reseque por el interior.

Para poder retirarlas a los últimos minutos a la carne debe retirarse la cobertura para poder dorarse la superficie y conseguir una textura más crocante que dé contraste con la parte más jugosa. Mantener el horno a una temperatura constante y usar sal y condimentos secos antes de llevarlas a hornear ayuda a destacar su sabor natural y sin necesidad de sumar grasa adicional.

Como guarnición se recomienda acompañar con verduras o ensalada, ya que equilibra los sabores y eleva la experiencia general en la mesa





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