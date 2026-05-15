Una provincia elimina Ingresos Brutos y Sellos para la construcción y ampliación de casas

Una provincia decidió bajar impuestos para la construcción y ampliación de casas, eximiendo hasta el 100% del Impuesto de Sellos para proyectos de vivienda y edificios residenciales. La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresarias y de los gremios del sector de la construcción.

Una provincia decidió bajar impuestos para la construcción y ampliación de casas: elimina Ingresos Brutos y Sellos, una provincia decidió ser pionera en bajar la presión fiscal sobre quienes construyan o amplíen viviendas.y exime hasta el 100% del Impuesto de Sellos para proyectos de construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residencialesvigente entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027para cumplir ese sueño, afirmó el gobernador.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresarias y de los gremios del sector de la construcción. Además, podrán acceder a una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos aplicado sobre contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas al proyectoDesarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie esté destinada a viviendasQuedan excluidas las construcciones comerciales, industriales y de oficinas.

La decisión aparece en un momento en el que el sector inmobiliario viene advirtiendo sobre el fuerte peso de la carga tributaria en el costo final de una obra. Entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, desarrolladores y constructores aseguran que la presión fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos de los nuevos proyectos, sumado a los altos costos de construcció





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