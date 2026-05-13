Una guía urbana única en la ciudad de Buenos Aires

La plataforma digital ARQ propone una lectura del territorio porteño a partir de la investigación del urbanista Marcelo Corti, ofreciendo una cantera inagotable de lugares que la vuelven única. Cada uno se inserta en un diálogo propio que, en el mejor de los casos, encuentra armonía en el conjunto.

Una nueva plataforma digital diseñada por ARQ propone sorprendentes lecturas del territorio porteño a partir de la investigación del urbanista Marcelo Corti. La guía despliega un recorrido por barrios, edificios y corredores urbanos que, más que enumerarse, se entraman en una lectura atenta a sus vínculos, tensiones y continuidades.

Se concibe como un dispositivo multifuncional que opera simultáneamente como herramienta de investigación, manifiesto personal y guía para quienes visitan la ciudad. Presenta una sucesión de edificios con plantas bajas comerciales y plantas altas residenciales, de oficinas u hoteles. La proporción entre el ancho de la calle -arbolada con plátanos- y la altura de los edificios es, en la mayor parte de su trazado, aproximadamente de uno a uno.

Pero el mayor rasgo que la distingue es su producción general, que incluye a Berto González Montaner y Paula Baldo como textos y a Saia Stefanazzi, Fernando de la Orden y el equipo interactivos Clarín como fotógrafos y productores digitales





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