Una caída en el apoyo al Presidente Milei y un cambio fuerte en la encuesta

Una nueva encuesta nacional confirma que la caída de Javier Milei ante la opinión pública también está pegando en el campo electoral. El estudio muestra que el apoyo al Presidente se ha reducido y plantea un cambio fuerte en la encuesta.

Una nueva encuesta nacional confirmó que la caída de Javier Milei ante la opinión pública también está pegando en el campo electoral. El estudio preguntó por un eventual segundo mandato del Presidente a partir de 2027 y no le fue bien: llegó a sólo 265%.

El trabajo que adelanta Clarín este martes es de Sentimientos Públicos la consultora que tiene como cara visible a Hernán Vanoli politólogo recibido en la UBA escritor e investigador. Entre otros clientes hace estudios para intendentes de la provincia de Buenos Aires. La firma acaba de presentar su último relevamiento de 1.500 casos a nivel país y desde el título plantea un cambio fuerte. El informe se llama 'El quiebre de la promesa libertaria'.

Pero ya de entrada advierte que esta caída del oficialismo 'no necesariamente' derivará en una derrota el año próximo. Lo resume así: 'El gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. ¿Esto significa que va a perder una posible reelección? No necesariamente.

Todavía falta mucho y el menú electoral junto con la coyuntura van a condicionar el voto'. ¿Es probable un segundo mandato de Milei? Para preguntar por la reelección de Milei Sentimientos Públicos elige citar una frase y consultar a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo.

‘Es probable que vote a Javier Milei para un segundo mandato…’ plantea con este resultado: 265% a favor y 735% en contra. El apoyo es menor al núcleo duro del 30% que votó al libertario en las PASO y la primera vuelta 2023 y por eso debe ser un llamado de atención para el Gobierno.

Para el balotaje de ese año Milei había sumado el voto de Patricia Bullrich pero presumen los analistas ese acompañamiento blando es el primero que perdió. Luego el informe detalla otro contexto interesante. Quiénes bancan aún al Presidente y quiénes no. '¿Quiénes lo bancan? Hay elementos nuevos y otros que ya tenía. 1) Los que ya tenía: en la Zona Agro el apoyo sube a 30%.

Y entre los jóvenes de 18 a 28 años trepa al 36%. Casi diez puntos.2) Los nuevos: el mileísmo es más fuerte en la Zona Minera Norte y entre las clases altas. Ambos segmentos están 7 puntos encima del apoyo general.3) 'La nueva base social: sigue siendo joven pero ahora además es más rica y avanzó hacia la Zona Minera Norte. Y se des-masculinizó: ahora las proporciones de hombres y mujeres que lo apoyan son parejas'.

'¿Quiénes lo abandonaron y quiénes lo rechazan? 1) Rechazo: en el AMBA trepa a un 76%. Y entre las personas que están en la franja de 29 a 44 años trepa aún más: 80% no considera probable votarlo'.2) Abandono: perdió un 48% de sus votantes y un 50% de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta de 2023 dicen que no lo votarían.

Entre los que votaron en blanco o se abstuvieron su nivel de rechazo llega al 92%.3) Hay una sangría interna muy pronunciada. Y un voto propio muy golpeado'. La mirada sobre la situación actualEl estudio también se mete en otro tópico que suelen medir las encuestas: los sentimientos de la gente respecto al presente.

La encuesta lo explica así: 'En una sociedad donde la vida cotidiana es cada vez más transaccional y financiera preguntamos: ¿Cuál de estas frases grafica mejor tu sensación actual?

'. Con estos resultados: - No hay otro camino el Gobierno hace lo correcto: 125%. - Tengo esperanzas en el Gobierno: 14%. - Dudo del actual rumbo no veo mejoras: 12%. - No tengo esperanza temo que todo empeore: 615%





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