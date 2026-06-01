Un videojuego argentino busca concientizar sobre el cambio climático y el retroceso de los glaciares

Un grupo de estudiantes argentinas desarrolló un videojuego que busca concientizar sobre el cambio climático y el retroceso de los glaciares en la Argentina. El juego, titulado 'Daño Colateral', fue creado por Jazmín Gómez, Leila Cabot, Rocío Maldonado, Maité Ardiles y Rocío Zbicajnik, estudiantes de la Licenciatura en Publicidad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Un grupo de estudiantes argentinas desarrolló un videojuego que busca concientizar sobre el cambio climático y el retroceso de los glaciares en la Argentina. El juego, titulado 'Daño Colateral', fue creado por Jazmín Gómez, Leila Cabot, Rocío Maldonado, Maité Ardiles y Rocío Zbicajnik, estudiantes de la Licenciatura en Publicidad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El proyecto busca acercar al público adulto la problemática del retroceso de los glaciares y mostrar cómo afectan las actividades humanas a esta problemática. Según la encargada de la estrategia del juego, Rocío Maldonado, 'se nos propuso realizar una campaña multimedial completa sobre un tema de interés ambiental y elegimos el derretimiento de los glaciares porque nos pareció un tema en agenda muy interesante'.

El grupo decidió que el proyecto requiriera una división de roles, con Gómez a cargo de la coordinación general, Cabot trabajando en la redacción del videojuego, Ardiles llevando adelante la dirección de arte y Zbicajnik a cargo de la programación. Según contaron, solo dos integrantes estaban familiarizadas con los videojuegos, por lo que el resto tuvo que aprender cómo se construye una experiencia interactiva capaz de sostener una historia y mantener al jugador involucrado.

El proceso amplió su mirada sobre la materia y les permitió explorar otras áreas como el diseño UX y UI. El juego se va a lanzar al final de la cursada y busca ser accesible para personas que no necesariamente tienen conocimientos previos sobre glaciares





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