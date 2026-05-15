Un trabajador salvado por un campo de maíz inundado en un temporal devastador en India

Un temporal devastador azotó el distrito de Bareilly, en la India, y dejó más de cien muertos y escenas de verdadero terror. Un trabajador, Nanhe Ansari, vivió una experiencia límite cuando el viento lo levantó casi 15 metros y lo arrojó a más de 25 metros de distancia.

Un temporal devastador azotó el distrito de Bareilly , en la India , y dejó más de cien muertos y escenas de verdadero terror. En medio de la tormenta, Nanhe Ansari , un trabajador que intentaba asegurar un techo de chapa, vivió una experiencia límite: el viento lo levantó casi 15 metros y lo arrojó a más de 25 metros de distancia.

"Estábamos trabajando como peones junto a otros tres compañeros. La chapa empezó a sacudirse por el viento fuerte, así que les pedí que trajeran una soga para atarla", declaró Ansari al Press Trust of India desde el hospital. En ese sentido, agregó: "Mientras algunos la sosteníamos y uno la ataba, vino una ráfaga tremenda. No solté la chapa y el viento me levantó casi 15 metros en el aire.

Me tiró unos 25 metros más allá". La escena quedó registrada por un testigo y el caso de Ansari se volvió viral por lo impactante de su relato y la magnitud del accidente. Su caída terminó en un campo de maíz inundado, lo que probablemente le salvó la vida: solo sufrió fracturas en brazos y piernas.

"La chapa cayó primero y después yo, en un campo de maíz lleno de agua. Pensé que era el final, pero sobreviví", contó Ansari, todavía conmocionado. Las fuertes tormentas que azotaron esta semana Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, causaron al menos 111 muertos, informaron funcionarios del gobierno al actualizar el balance de la emergencia. Vendavales, rayos y lluvias torrenciales castigaron a esa provincia del norte del país asiático.

Arrancaron techos de edificios y derribaron árboles que bloquearon las rutas, según imágenes difundidas por la televisión local. Según informó el diario The Hindu, al menos 111 personas murieron, 72 resultaron heridas, y más de 200 viviendas resultaron dañadas. Uttar Pradesh, que cuenta con más de 240 millones de habitantes, suele verse golpeado por violentas tormentas antes de la temporada de las lluvias del monzón





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

India Bareilly Temporal Devastador Nanhe Ansari Viento Chapa Soga Ráfaga Campo De Maíz Fracturas Viviendas Tormentas Uttar Pradesh Monzón

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video: un hombre sobrevivió de milagro tras ser lanzado 15 metros durante una fuerte tormenta en IndiaEl temporal dejó al menos 89 muertos y decenas de heridos en Uttar Pradesh; la víctima sobrevivió de milagro tras caer junto a un techo de chapa.

Read more »

De cuánto es la cláusula de Sebastián Villa y la traba legal que deben solucionar para que vuelva a BocaEl colombiano le abrió la puerta al Xeneize nuevamente pese a haber coqueteado con River y quedó a la espera de un llamado de Riquelme.

Read more »

Por qué el gobierno de India pidió a sus ciudadanos que no compren oro durante un añoEl alza de los precios de la energía presiona a países de todo el mundo a implementar medidas de ahorro; se estima que las mujeres indias poseen alrededor del 11% del oro mundial

Read more »

El momento en que un hombre sale volando durante un fuerte temporal en IndiaEl dramático episodio ocurrió en el estado de Uttar Pradesh y quedó registrado en video; el hombre sufrió fracturas y fue hospitalizado

Read more »