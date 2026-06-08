El proyecto contempla la construcción de un paso vehicular bajo el Estrecho de Magallanes, que conectaría la parte continental de Chile con la isla de Tierra del Fuego.

Un túnel binacional en el Estrecho de Magallanes podría mejorar la conectividad entre Chile y Argentina . El proyecto contempla la construcción de un paso vehicular bajo el Estrecho de Magallanes, que conectaría la parte continental de Chile con la isla de Tierra del Fuego.

De acuerdo con los políticos chilenos, este objetivo tiene como fin mejorar la conectividad del paso vehicular entre la parte continental de Chile y la Argentina hacia la isla. Además, se beneficiarían ambas naciones y el flujo de personas y comercio podría aumentar. El proyecto del túnel binacional en Tierra del Fuego podría costar entre 500 millones y 1500 millones de dólares.

El estudio de viabilidad se presentó en junio de 2025 dentro del sector Primera Angostura - Bahía Azul, Provincia de Magallanes y Tierra del Fuego. El paso bajo nivel comenzaría en la provincia de Santa Cruz y finalizaría en Tierra del Fuego, beneficiando a los dos países. Según los medios fueguinos, el proyecto fue reavivado el mes pasado por el gobernador de la Región de Magallanes.

La obra tiene como objetivo mejorar la conectividad entre Chile y Argentina, y se estima que 600 vehículos hacen uso diario de este servicio y un aproximado de 2150 personas. Sin embargo, el cruce tiende a suspenderse ante las condiciones climáticas, por lo que el viaje se retrasa y los turistas pueden quedar varias horas en espera.

El proyecto del túnel binacional en Tierra del Fuego podría requerir entre 500 millones y 1500 millones de dólares, pero al tratarse de un plan de proyección binacional es esperable que los dos países se repartan los gastos. Asimismo, es necesario un estudio profundo sobre el suelo rocoso que forma el lecho del Estrecho de Magallanes, además de la presión del agua y las corrientes. Al tratarse de una región cordillerana, la presencia de sismos también representa una amenaza.

Construir un túnel bajo el agua tiene sus desafíos, por ello ingenieros noruegos evaluaron la posibilidad de uno en el Estrecho de Magallanes. Según se supo, ingenieros noruegos analizaron la propuesta, ya que en su propio país cuentan con una geografía similar y varios túneles submarinos que conectan ciudades. De acuerdo a los sondeos preliminares, las condiciones serían factibles para que se construya un paso de tales características, aunque deben asegurarse planes de emergencia y evacuación.

Por el momento no existe una confirmación al respecto de que vaya a concretarse el túnel en el Estrecho de Magallanes, por lo que aún se preserva en el resguardo de un ideal





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