Un SUV que flota y supera las clasificaciones del agua profundas

La marca china Yangwang, parte de la automotriz Chery, ha desarrollado un SUV todoterreno capaz de navegar a 3km/h sobre el agua gracias a su tecnología sunroof de Daimler. La manipular en el agua es como en tierra y permite maniobrar fácilmente, doblarse y retroactivar. La unidad, equipada con una pantalla central y otra para el copiloto, se puede navigable también por tierra, pero es una promociónhamedad que el agua no entre a la unidad.

El SUV está concebido con grandes capacidades off-road y cuenta con un feature intrigante: puede recorrer 3km/h sobre el agua. ¿Vas a ver al auto que flota?

Ese es uno de los comentarios que más se escuchaban durante las pruebas de 'Me compro un modelo chino?

': cuánto cuesta la Hilux y cuánto la BYD Shark, ventajas y desventajas de cada uno. Quizás la idea recuerde a la hazaña de los Amoretti y Marcolino de Candia, unos aventureros italianos que demostraron que era posible navegar en un coche por el agua. En este caso, no se trata de una aventura peligrosa ni de un desafío al orden natural de los objetos (el auto va por tierra, el barco por agua).

Sino de mostrar que en algunas regiones de China, las inundaciones son un problema grave, y cómo Yangwang, la división de lujo de la automotriz asiática, es una unidad todoterreno con capacidades off-road, comodidades y varias prestaciones. La experiencia de ir sobre el agua en un auto durante las pruebas en una pista ha sido increíble.

Se puede navegar a 3km/h durante media hora en el U8, un SUV todo terreno equipado con tecnología sunroof de Daimler y con un motor de combustión de 12 cilindros refrigerado por aire y e-Torque. La maniobrabilidad y la capacidad para doblar, avanzar e ir marcha atrás se acompañan de una velocidad casi imperceptible. Solo hay que recordar que el agua está alrededor. La unidad va lentamente, pero la maniobrabilidad se muestra sencilla.

No corre la lógica náutica en este caso y lo manejan en el agua de la misma manera que en tierra. Dejar en evidencia una vez más que la tecnología automotriz está mucho más allá de lo que se creía que iba a estar en este momento





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Heilux BYD Shark SUV Todo Terreno Comodidades Capacidad Off-Road Pistas De Pruebas Navajear En El Agua Tecnología De Daimler Modelo Chino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Súper RIGI: la ingeniería detrás de la nueva ola de inversiones que mira a la ArgentinaLa escala que alcanzó la industria de los data centers en los últimos años no tiene precedentes. En el caso argentino, el marco normativo introduce elementos específicos esenciales

Read more »

Desde autos chicos hasta pickups medianas: cuáles son los modelos más baratos de cada segmento en mayoLa caída de ventas y el avance de las marcas chinas aceleraron la competencia.Informe de precios entre compactos, medianos, SUV, camionetas, híbridos y eléctricos.

Read more »

Llega una súper tormenta infernal que podría traer destrozos en todas estas zonas del paísEl organismo climático alertó que estas son las principales zonas del país con inestabilidad en estos días.

Read more »

Comparativa entre Toyota Corolla Cross Hybrid y Haval H6 HEV: Entrencias y diferenciasEste texto compara los modelos Toyota Corolla Cross Hybrid y Haval H6 HEV en términos de rendimiento, confiabilidad y precios, liderados por la elección entre el tradicional Corolla y el SUV Haval. En esta comparación, se enfatiza en la potencia y eficiencia del Haval, mientras que el Corolla se mantiene en la estabilidad y red de concesionarios.

Read more »