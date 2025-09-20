Un Renault 12 y la Emoción: Marcelo Gómez Gana el Gran Premio Argentino Histórico con Dedicatoria Especial

Marcelo Gómez, piloto de Renault 12, se alza con la victoria en el Gran Premio Argentino Histórico, dedicando el triunfo a su esposa fallecida. Juan Carlos Quiroga, su navegante, fue clave en este triunfo. Un triunfo histórico y emotivo.

El Gran Premio Argentino Histórico (GPAH) de 2025, una competencia de regularidad que recorre miles de kilómetros a través de Argentina, coronó a un campeón inesperado y emotivo. Marcelo Gómez , al volante de un Renault 12 de 1976, logró la victoria junto a su navegante Juan Carlos Quiroga . Este triunfo es histórico por varias razones, pero la principal radica en la significancia personal que tiene para Gómez.

El piloto, quien sufrió la reciente pérdida de su esposa, Amalia Acosta, con quien originalmente iba a participar en la carrera, dedicó la victoria a su memoria. La emoción embargó a Gómez durante la ceremonia de premiación en Santa Fe, visiblemente conmovido, revelando la profunda conexión entre su participación en la competencia y el recuerdo de su esposa, quien lo había animado a correr. \La edición del GPAH de este año reunió a más de un centenar de automóviles históricos, incluyendo modelos icónicos como Ford Falcon, Peugeot 404 y 504, cupecitas Ford y Chevrolet, Mercedes-Benz y BMW de los años sesenta, Volvo, Torino, FIAT 1500 y 128. La caravana recorrió diversas provincias argentinas, haciendo paradas en ciudades como Gualeguaychú, Goya, Posadas, Puerto Iguazú, Resistencia y Concordia, antes de llegar a Santa Fe. La victoria de Gómez y Quiroga es especialmente notable dado que el Renault 12, a pesar de su popularidad, no suele destacar en pruebas de regularidad debido a la precisión requerida en este tipo de competencia. La regularidad se define por décimas de segundo, y la habilidad del navegante para calcular tiempos y velocidades es crucial. En este aspecto, Juan Carlos Quiroga demostró ser un experto, utilizando su experiencia para asegurar el triunfo. Gómez elogió la destreza de Quiroga, describiéndolo como un “pulpo” con los relojes y reconociendo su papel fundamental en la victoria. Quiroga, por su parte, destacó la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de una combinación perfecta entre el auto, el piloto y el navegante. La dupla Gómez-Quiroga demostró ser no solo una pareja ganadora sino también gente con un buen corazón. Durante la competencia, ayudaron a un equipo rival que enfrentaba problemas mecánicos, mostrando un espíritu deportivo ejemplar. El triunfo en el GPAH de 2025 representa un logro significativo para ambos pilotos, y un homenaje conmovedor a Amalia Acosta. La victoria del Renault 12, además de ser la primera para este modelo en la competencia, selló un triunfo cargado de emotividad y resiliencia, transformando la victoria en un recuerdo imborrable.\El triunfo de Gómez y Quiroga destaca la importancia de la perseverancia y la amistad. Gómez, quien recién comenzaba su trayectoria en la regularidad, demostró un rápido aprendizaje y una gran capacidad de adaptación. Quiroga, con su experiencia y conocimiento, aportó la precisión necesaria para asegurar la victoria. El apoyo mutuo y la camaradería entre ambos pilotos fueron clave para superar los desafíos de la competencia y alcanzar la cima. La victoria en el GPAH no solo representa un logro deportivo, sino también un tributo a la memoria de Amalia Acosta, un testimonio del amor, la dedicación y la resiliencia frente a la adversidad. El triunfo del Renault 12 en esta edición del GPAH marca un hito en la historia de la competencia, demostrando que la perseverancia y la unión pueden llevar a la victoria, incluso en las circunstancias más difíciles. La dedicación de Gómez a su esposa fallecida, la dedicación de Quiroga al deporte y el rendimiento excepcional del Renault 12, convirtieron este evento en un recuerdo inolvidable para todos los involucrados





