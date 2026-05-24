Un reconocido cocinero vasco explica cómo dejar un trapo húmedo puede ser un problema de higiene y seguridad en la cocina

Un reconocido cocinero vasco aconseja sobre el mal hábito común de mantener un trapo húmedo durante horas en la cocina creando el perfecto entorno para la multiplicación rápida de bacterias. También menciona la recomendación de dividir los trapos entre actividades y mantenerlos secos después de cada uso para prevenir malos olores y evitar acumulaciones de humedad y inflamaciones.

Un reconocido cocinero vasco explicó por qué uno de los objetos más usados de la cocina puede transformarse en un problema de higiene sin que muchas personas lo noten.

Un chef advierte sobre un hábito cotidiano en la cocina: "Un trapo húmedo con restos de comida crea el ambiente perfecto para la multiplicación rápida de bacterias". (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)durante horas sin pensar demasiado en todo lo que toca a lo largo del día.

Sin embargo, el chef vasco explica por qué un trapo húmedo con restos de comida crea el ambiente perfecto para la multiplicación rápida de bacterias. Estas bacterias pueden trasladarse fácilmente de una superficie a otra.

Además, una división estrecha entre los trapos utilizados para cada actividad y su limpieza y secado continuo, puede prevenir el crecimiento de bacterias y garantizar una mayor seguridad al cocinar. Los especialistas remarcan que pequeños hábitos de organización pueden hacer bastante diferencia en la higiene cotidiana de la cocina





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