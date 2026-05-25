Un pingüino en la Panamericana: sorpresa y preocupación en Mar del Plata

Un pingüino salió de su hábitat natural y se encontró en la Panamericana, lo que generó sorpresa y preocupación entre vecinos y turistas. La Fundación Fauna Argentina explicó que este tipo de situaciones son frecuentes durante los procesos migratorios y recordaron que lo más importante es mantener distancia y controlar a las mascotas para evitar situaciones de estrés o riesgo para los animales marinos.

En la costa argentina, un pingüino salió de su hábitat natural y se encontró en la Panamericana, lo que generó sorpresa y preocupación entre vecinos y turistas.

La Fundación Fauna Argentina explicó que este tipo de situaciones son frecuentes durante los procesos migratorios y recordaron que lo más importante es mantener distancia y controlar a las mascotas para evitar situaciones de estrés o riesgo para los animales marinos. El presidente de la ONG, Juan Lorenzani, señaló que "todos los años salen pingüinos en esta época", en el marco de la pará para alimentarse hasta agosto, cuando regresan a Punta Tombo para preparar los nidos y reencontrarse con sus parejas.

Muchos animales salen o huyen por falta de comida o porque se enferman, lo que es algo habitual dentro del ciclo biológico de la especie. Además, aclaró que estos episodios "no son hechos aislados ni para preocuparse", salvo que exista una mortalidad masiva.

"Hay que acostumbrarse a que esto sucede y a que algunos animales llegan y otros no, lo que comúnmente llamamos selección natural", sostuvo. Lorenzani recomendó dar aviso a guardaparques o autoridades municipales y evitar cualquier contacto con el animal.

"Lo primero que hay que hacer, ya sean aves o mamíferos marinos, es mantener distancia y controlar a las mascotas para evitar situaciones de estrés o riesgo para los animales marinos", enfatizó. El referente ambiental también cuestionó la reacción habitual de muchas personas ante estos casos y marcó diferencias con lo que ocurre en el sur del país.

"En Mar del Plata hay una idiosincrasia muy distinta a la que se utiliza en los lugares donde estos animales se reproducen", afirmó en referencia a zonas como Punta Tombo o reservas de Río Negro. Uno levanta un lobo marino o un pingüino porque le parece que está enfermo y lo más probable es que te hagan un sumario", advirtió.

La Fundación Fauna Argentina está trabajando para proteger a los animales marinos y sus hábitats, y recuerda a la población que es fundamental respetar su espacio y no intervenir en sus vidas. La Fundación también está trabajando para educar a la población sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas y la protección de los animales marinos





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