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Un nuevo tren magnético podría revolucionar el transporte en Latinoamérica, acortando drásticamente los tiempos de viaje.

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Un nuevo tren magnético podría revolucionar el transporte en Latinoamérica, acortando drásticamente los tiempos de viaje.
TrenLevitación MagnéticaAlta Velocidad
📆5/12/2026 2:19 PM
📰Cronistacom
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Este avance tecnológico promedia reducir significativamente los tiempos de viaje en comparación con los trenes de alta velocidad convencionales y promete revolucionar el transporte en Latinoamérica.

Un país asiático se prepara para cambiar el mundo con el T-Flight, un nuevo tren que podría marcar un antes y un después por acortar el tiempo de viaje en los viajes de larga distancia.

Un nuevo tren de levitación magnética podría superar en velocidad a los trenes y los aviones comerciales, alcanzando hasta los 1.000 km/h. China ha finalizado las pruebas del nuevo transporte maglev de ultra alta velocidad en la provincia de Shanxi, y en la actualidad está funcionando en una línea experimental en un oleoducto de bajo vacío de 2 km.

El desarrollo del proyecto del nuevo tren bala se enmarca en el plan de China para conectar ciudades mediante un sistema de transporte de alta velocidad. Al trasladar la idea a Latinoamérica, los tiempos de viaje se acortan drásticamente, permitiendo viajes entre Buenos Aires y Brasil en solo una hora

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