Un nuevo tren magnético podría revolucionar el transporte en Latinoamérica, acortando drásticamente los tiempos de viaje.

Este avance tecnológico promedia reducir significativamente los tiempos de viaje en comparación con los trenes de alta velocidad convencionales y promete revolucionar el transporte en Latinoamérica.

Un país asiático se prepara para cambiar el mundo con el T-Flight, un nuevo tren que podría marcar un antes y un después por acortar el tiempo de viaje en los viajes de larga distancia.

Un nuevo tren de levitación magnética podría superar en velocidad a los trenes y los aviones comerciales, alcanzando hasta los 1.000 km/h. China ha finalizado las pruebas del nuevo transporte maglev de ultra alta velocidad en la provincia de Shanxi, y en la actualidad está funcionando en una línea experimental en un oleoducto de bajo vacío de 2 km.

El desarrollo del proyecto del nuevo tren bala se enmarca en el plan de China para conectar ciudades mediante un sistema de transporte de alta velocidad. Al trasladar la idea a Latinoamérica, los tiempos de viaje se acortan drásticamente, permitiendo viajes entre Buenos Aires y Brasil en solo una hora





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