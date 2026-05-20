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Un nuevo paseo en la subtrópica y aumento del comercio en venta de locales

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Un nuevo paseo en la subtrópica y aumento del comercio en venta de locales
ComercioVenta De LocalesAumento De Locales Vacíos
📆5/20/2026 9:45 AM
📰Cronistacom
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Este texto describe la apertura de un nuevo paseo en una propiedad histórica frente a los Lagos de Palermo, que está muy cerca de la línea de ViaViva. Además, seлье la actualidad de la economía y el comercio, especialmente en relación al aumento en la venta de locales durante marzo y abril, en comparación con el año pasado y los meses previos.

Un nuevo paseo, abierto junto a la línea de ViaViva de la subtrópica, en una propiedad histórica frente a los Lagos de Palermo. Durante marzo y abril se detectaron 277 negocios en venta, alquiler o cerrados, un 30,7% más que en el mismo período del año pasado.

El aumento de la vacancia se da mientras gran parte del comercio minorista. El informe mostró además que Corrientes, Rivadavia y Avellaneda fueron algunas de las calles donde más aumentó la cantidad de locales sin actividad. Entre enero y febrero se habían detectado 284 locales vacíos, mientras que ahora la cifra bajó a 277 locales. El informe mostró también una fuerte suba en alquiler.

La cantidad de locales publicados bajo esa modalidad aumentó 102,2% frente a marzo-abril del año pasado y 5,7% respecto del bimestre anterior

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