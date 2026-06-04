Un nuevo documental revela la verdadera causa de la muerte de Marilyn Monroe

Un documental reciente plantea que la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, podría haber sido la causa de la muerte de la actriz Marilyn Monroe.

Un nuevo documental plantea una nueva mirada sobre la vida de Marilyn Monroe , destacando su padecimiento de endometriosis como una posible causa de sus problemas de salud mental y su muerte prematura .

La enfermedad, que afecta a alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo, es una afección en la que un tejido similar al revestimiento interno del útero crece fuera de él, provocando inflamación, dolor intenso y, en muchos casos, infertilidad. A pesar de su elevada prevalencia, todavía no existe una cura definitiva y su diagnóstico suele ser complejo, ya que requiere procedimientos quirúrgicos para confirmarlo.

La actriz sufrió varios abortos espontáneos a lo largo de su vida y expresó reiteradamente su deseo de convertirse en madre. También registró numerosas visitas al hospital que, durante años, fueron consideradas episodios misteriosos o poco explicados. El documental sugiere que muchos de esos problemas podrían haber estado directamente relacionados con la progresión de la enfermedad.

La imagen que se ha difundido de la actriz durante décadas dista mucho de la realidad, según la codirectora del documental, Sammy Jaye, quien también es paciente de endometriosis. La actriz atravesó su enfermedad en una época en la que apenas se hablaba de la salud reproductiva femenina y mucho menos de una condición tan poco comprendida como la endometriosis.

Sin redes sociales, sin movimientos de concientización y con escasas herramientas médicas disponibles, Monroe se protegió los ojos de los flashes mientras entretene a las tropas estadounidenses en Corea del Sur. La enfermedad era tan grave que destruyó sus matrimonios, su deseo de tener hijos, su carrera y, en última instancia, su vida, según el autor del libro sobre la vida de Monroe, Anthony Summers.

El documental cuenta con la participación de varias figuras públicas que padecen endometriosis, entre ellas la actriz Amy Schumer y la atleta olímpica Brittany Brown. A través de sus experiencias personales, la película establece un puente entre el sufrimiento silencioso que experimentó Monroe en los años cincuenta y los desafíos que millones de personas siguen enfrentando en la actualidad





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