Un nene de 6 años murió en un accidente en una zanja de la zona rural de Suipacha.

Un niño de 6 años falleció en un accidente ocurrido en una zona rural de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires. El niño viajaba en la caja de un viejo Rastrojero cuando el vehículo se despistó y cayó en una profunda zanja.

Un nene de 6 años murió este martes por la tarde tras un grave episodio ocurrido en una zona rural del partido bonaerense de Suipacha.

El chico viajaba junto a su padre en la caja de un viejo Rastrojero cuando el vehículo se despistó, volcó y terminó dentro de una profunda zanja en el establecimiento 'Los Galpones', ubicado en el cuartel VII. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió minutos después de las 17. Por causas que todavía intentan establecerse, el conductor habría realizado una maniobra para esquivar a un perro, aunque esto es motivo de investigación.

En ese momento, el Rastrojero perdió el control y cayó en una cuneta. Como consecuencia del impacto, el nene sufrí'o heridas gravísimas. La madre del chico habría presenciado la dramática secuencia desde la tranquera del establecimiento rural, donde esperaba la llegada del vehículo. Tras el accidente, intentaron trasladar de urgencia al nene hacia la ciudad en una camioneta particular.

Sin embargo, murió antes de poder recibir atención médica. En el lugar trabajó personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Suipacha junto con efectivos de Policía Científica del Departamento Judicial de Mercedes, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho





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