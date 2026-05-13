Un momento de pasión y un pago con QR revelaron a una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama

La investigación de esta banda duró varios meses y involucró diversas técnicas de rastreo.

Un momento de pasión y un pago con QR en un hotel durmiendo dieron caza a una banda en San Francisco Solano dedicada al robo de camionetas de alta gama.

Llegados a una ardua investigación, que incluyó análisis de cámaras, rastreo digital y movimientos financieros, dos sospechosos fueron detenidos. La investigación se inició a partir del robo de dos camionetas Toyota SW4 y Toyota Hilux en marzo de este año en los barrios porteños de Boedo y Recoleta. El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar que los delincuentes utilizaban un Peugeot 208 blanco como vehículo de apoyo.

La revisión de las imágenes continuó por su trayectoria en los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, reconstruyendo así la ruta de fuga de los sospechosos. La identificación del Peugeot 208 permitió a los detectives determinar que el vehículo era ‘mellizo’. Un pago con QR en un albergue transitorio reveló la ubicación de la banda. La información financiera, el rastreo digital y el trabajo en campo fueron cruciales en la causa.

La primera imagen los dos sospechosos involucrados se obtuvo en una estación de servicio de la calle Paraguay, en la Ciudad de Buenos Aires gracias a un pago realizado con la tarjeta de crédito robada a la víctima del hecho en Recoleta. El Peugeot 208 fue divisado estacionado frente a un kiosco en el distrito de Almirante Brown





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