Un kayakista fue perseguido por una orca en Bahía Rosas

El hombre, identificado como Boris, estaba pescando cuando fue seguido por una orca que lo persiguió en su kayak. El episodio fue grabado y analizado por especialistas, quienes identificaron al ejemplar y aclararon que no existen registros de ataques de orcas salvajes a humanos. Los especialistas recomendaron mantener distancia y respetar el hábitat de estos animales para evitar situaciones de riesgo.

Un kayakista vivió una experiencia escalofriante cuando fue perseguido por una orca mientras pescaba en Bahía Rosas . El hombre, identificado como Boris, estaba disfrutando de una tarde de pesca cuando de repente se encontró con una orca que comenzó a seguir su kayak.

El episodio fue grabado por una vecina local y analizado por especialistas de la organización Península Valdés Orca Research, quienes identificaron al ejemplar como Pao (PTN-006), un macho perteneciente a la población de orcas de Patagonia Norte. Según los especialistas, el sonido de los remos golpeando el agua habría sido el estímulo que atrajo al animal, ya que es similar al ruido que producen los lobos marinos, una de las principales presas de las orcas en esa región.

Boris intentó ahuyentar al animal con gritos, pero la orca continuó persiguiéndolo. Afortunadamente, el kayakista logró llegar a la orilla sin sufrir ningún ataque. Los especialistas aclararon que no existen registros de ataques de orcas salvajes a seres humanos y recomendaron mantener distancia y respetar el hábitat de estos animales para evitar situaciones de riesgo.

En los últimos días también se registró una importante actividad de orcas en la zona, con la hembra Valen (PTN-009) y sus crías siendo vistas en Punta Norte, donde incluso se observaron escenas de enseñanza de técnicas de caza en aguas poco profundas





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