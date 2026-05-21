Un jugador de Central acusa a River de 'falta de respeto' por silbidos a Ángel Di María

Un futbolista de Rosario Central se quejó de la actitud de los hinchas de River Platense durante el partido por las semifinales del Torneo Apertura de la Copa Argentina 2022-2023. Además, denunció silbidos y canciones de forma agresiva contra Ángel Di María.

Una falta de respeto: un jugador de Central volvió a hablar de los silbidos a Ángel Di María en River Luego de la victoria por Copa Libertadores, Gastón Ávila se quejó de la actitud de todo el Monumental hacia su compañero en las semifinales del Torneo Apertura .

El reclamo de un jugador de Rosario Central por los silbidos de los hinchas de River a Ángel Di María. (Video: X/@AlejoGerbaudo1/ Foto: EFE), compañero del Fideo, se quedó de la actitud de los fanáticos en Núñez. No se merece eso, por todo lo que luchó, por lo que fue para el fútbol argentino y para la Selección





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