Fernando Strasser, un juez federal de la Seguridad Social, enfrenta un proceso disciplinario después de que otro juez, Gastón Salmain, lo acusó de haber omitido señalar en su concurso que había sido sancionado.

Un juez federal de la Seguridad Social, Fernando Strasser , enfrenta un proceso disciplinario después de que otro juez, Gastón Salmain , lo acusó de haber omitido señalar en su concurso que había sido sancionado.

Strasser concursó en 2014 para ser juez subrogante y no consignó que había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario en 2002. Salmain recordó que Strasser había omitido el dato y ahora enfrenta consecuencias que pueden sacarlo de carrera. El Consejo de la Magistratura decidió llevar el caso de Salmain al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución.

Los consejeros dijeron que si se comprueba lo que dijo Salmain, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser. Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social.

El abogado de Salmain, Yamil Castro Bianchi, pidió al Consejo la nulidad absoluta e insanable del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo. En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión, pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.

Difícilmente este manotazo de Salmain vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado. Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit.

Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo





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