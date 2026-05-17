Un jubilado de 73 años observa planetas con telescopio casero

Jorge Muñoz, un jubilado de 73 años, ha convertido su pasión por la astronomía en una atracción de su ciudad. Desde hace 20 años ofrece observaciones de planetas a los vecinos, hace divulgación científica y relata sus avistamientos de ovnis. Con un telescopio casero hecho con una olla, observa los planetas desde una plaza de Monte Grande.

Un jubilado de 73 años armó un telescopio con una olla y observa los planetas desde una plaza de Monte Grande Jorge Muñoz convirtió su pasión por la astronomía en una atracción de su ciudad.

Desde hace 20 años ofrece observaciones de planetas a los vecinos, hace divulgación científica y relata sus avistamientos de ovnis. Tiene 73 años, es jubilado, y desde una plaza observa los planetas con su telescopio casero hecho con una olla. (Foto y video: Agustina Ribó/VideoLab), la mira de un tanque Sherman, tubos de gas de autos, ruedas esmeriles y otras piezas que encontró o adaptó.

‘Dicen que la necesidad obliga y es verdad. A mí me obligó a hacer el telescopio con un.miraba las estrellas junto a su padre .

‘Nos poníamos en el fondo de casa a ver las estrellas y él, como conocía de este tema, me las señalaba. Así fue entrando despacito estade Muñoz llegó muchos años después de aquellas noches de infancia.

‘Hace un poquito más de 30 años. Era muy rústico, más que este. Era un caño de PVC de cloaca de 10 cm de diámetro, muy chiquitito’, contó. Con ese instrumento Armó un observatorio espacial en su terraza de La Paternal desde donde saca fotos que son premiadas por NASA.

Le pedimos si podíamos ver por la mira. Y mientras nosotros también nos sorprendíamos al ver con nitidez al planeta más grande del sistema solar, ubicado a 700 millones de kilómetros, nos. Funciona en base a la luz. La luz de Júpiter entra al tubo, choca contra el espejo primario, rebota y sale por la mira, donde una lupa depurada transforma el impulso lumínico en imagen’, explicó





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