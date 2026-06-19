La mujer fue drogada y manipulada psicológicamente durante casi una década. Los jueces rechazaron la defensa del acusado, quien afirmó que la mujer había iniciado la práctica de la prostitución para satisfacer sus propias fantasías.

Un hombre sueco de 61 años fue condenado a prisión por obligar a su esposa a prostituirse y grabar sus encuentros sexuales. La mujer fue drogada y manipulada psicológicamente durante casi una década.

Los jueces rechazaron la defensa del acusado, quien afirmó que la mujer había iniciado la práctica de la prostitución para satisfacer sus propias fantasías. Sin embargo, se encontraron mensajes de WhatsApp que demostraron que el marido había propuesto este tipo de juegos y fantasías a la mujer antes de que comenzara la sumisión.

La sentencia agrega que la mujer había sido sometida a través de amenazas, bebida y drogas, y que la operación de la prostitución había sido registrada y comercializada por el marido. El caso recuerda al de Dominique Pelicot, quien fue condenado a 20 años de prisión por obligar a su esposa a prostituirse y grabar sus encuentros sexuales





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