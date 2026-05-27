Un hombre de 70 años es atropellado en San Martín y permanece internado en estado reservado

Un hombre de 70 años fue atropellado mientras cruzaba por una senda peatonal en la localidad mendocina de San Martín y permanece internado en estado reservado tras sufrir múltiples lesiones.

Un hombre de 70 años fue atropellado mientras cruzaba por una senda peatonal en la localidad mendocina de San Martín y permanece internado en estado reservado tras sufrir múltiples lesiones .

El hecho ocurrió durante la mañana del martes entre las calles Alem y Las Heras. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en el que la víctima es embestida por el interno 37 de la empresa Nueva Generación mientras atravesaba la calle por la senda peatonal. Tras el choque, el adulto mayor cae sobre el asfalto y queda tendido e inmóvil sobre el pavimento mientras varias personas que circulaban por la zona corren para asistirlo.

Testigos del episodio dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos policiales, donde los profesionales constataron que había sufrido diversos politraumatismos producto del impacto. Con el correr de las horas, el cuadro clínico se agravó y los médicos decidieron derivarlo al hospital. El hombre permanece internado bajo observación médica y con pronóstico reservado, mientras continúan monitoreando su evolución.

Un hecho de características similares había ocurrido a principios de mayo en la provincia de Córdoba, donde una mujer de 75 años sufrió graves heridas tras ser atropellada por un colectivo en pleno centro de la capital. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre la calle Belgrano al 400, cuando la pasajera descendía de una unidad de la línea 31 de SiBus. La mujer perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto.

Acto seguido, personal médico y efectivos de la Policía de Córdoba asistieron a la víctima y la trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias. Debido a la gravedad del caso, los profesionales de la salud debieron amputarle el pie a la altura del tobillo, según informaron fuentes policiales al diario La Voz del Interior





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