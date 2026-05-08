Un hombre de 55 años murió en una dramática escena en Córdoba

Un hombre de 55 años murió este jueves en una dramática escena en el barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió sobre la calle Ricardo Palma al 3008, cuando la víctima recibió una descarga eléctrica letal mientras manipulaba cables a unos 15 metros de altura. Según informaron fuentes policiales, el hombre quedó colgado del poste de alumbrado público tras el impacto eléctrico. Los vecinos, al advertir la situación, llamaron de inmediato al 911 y un equipo de emergencias se acercó al lugar. Testigos del hecho señalaron que el hombre estaba colocando ganchos en el alumbrado público, lo que hace sospechar que intentaba realizar una conexión clandestina de electricidad. La Justicia investiga si se trató de un intento de robo de luz, según indicó El Doce. El operativo de rescate fue complejo: los médicos no pudieron revisar a la víctima hasta que los bomberos lograron bajarlo del poste. Finalmente, constataron el fallecimiento en el lugar. La noticia generó conmoción entre los vecinos de Los Gigantes, que presenciaron la secuencia y dieron aviso inmediato a las autoridades. Ahora, la investigación busca determinar con precisión las circunstancias del hecho y si efectivamente la víctima estaba intentando una conexión ilegal cuando sufrió la descarga.

Un hombre de 55 años murió este jueves en una dramática escena en el barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba . El episodio ocurrió sobre la calle Ricardo Palma al 3008, cuando la víctima recibió una descarga eléctrica letal mientras manipulaba cables a unos 15 metros de altura.

Según informaron fuentes policiales, el hombre quedó colgado del poste de alumbrado público tras el impacto eléctrico. Los vecinos, al advertir la situación, llamaron de inmediato al 911 y un equipo de emergencias se acercó al lugar. Testigos del hecho señalaron que el hombre estaba colocando ganchos en el alumbrado público, lo que hace sospechar que intentaba realizar una conexión clandestina de electricidad. La Justicia investiga si se trató de un intento de robo de luz, según indicó El Doce.

El operativo de rescate fue complejo: los médicos no pudieron revisar a la víctima hasta que los bomberos lograron bajarlo del poste. Finalmente, constataron el fallecimiento en el lugar. La noticia generó conmoción entre los vecinos de Los Gigantes, que presenciaron la secuencia y dieron aviso inmediato a las autoridades. Ahora, la investigación busca determinar con precisión las circunstancias del hecho y si efectivamente la víctima estaba intentando una conexión ilegal cuando sufrió la descarga





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