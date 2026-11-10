Un hincha de Huracán en la vigilia del papa León XIV: el cruce de C5N con Luli Trujillo

C5N captó a un hincha de Huracán entre los jóvenes que esperaban al papa León XIV en Palermo, con un divertido cruce sobre cánticos y religión.

Un cronista de C5N registró a un hincha de Huracán entre los jóvenes que esperaban la vigilia con el papa León XIV en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo ocurrió durante la tarde del martes, en el marco del Encuentro con los Jóvenes que encabeza el Sumo Pontífice. El reportero reconoció la camiseta blanca del Globo entre la multitud y la vinculó de inmediato con Luli Trujillo, conductora del canal y reconocida simpatizante del club.

Según el registro del propio canal, miles de jóvenes aguardaban sentados sobre las calles de Palermo mientras se demoraba la apertura de los accesos. En ese contexto, el móvil de C5N se acercó a un grupo de chicos que descansaba sobre el asfalto para conversar sobre el clima del evento y la pasión futbolera.

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El cruce entre la hinchada de Huracán y la conductora de C5N

El cronista de C5N le comentó al joven que la conductora Luli Trujillo también era hincha del Globo, en referencia al apodo del club. Lejos de sentirse incómodo, el seguidor respondió con entusiasmo y se levantó la pierna del pantalón para mostrar un gran tatuaje en su piel.

La escena fue celebrada por el equipo del programa, que destacó el buen humor del intercambio. El periodista rescató el gesto como una muestra del vínculo entre el hincha y su club, incluso en un evento de carácter religioso masivo.

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Cánticos de cancha y espiritualidad en la vigilia

El diálogo derivó en una comparación entre el folclore del fútbol y el comportamiento de los fieles en un acto católico. El cronista preguntó si en la cancha cantaban lo mismo que en la vigilia y si entonaban canciones espirituales.

El joven contestó con una sonrisa cómplice que las letras eran muy distintas, aunque la melodía de los cánticos de tribuna suele trasladarse a otros espacios. La respuesta sirvió de punto de partida para que el periodista detallara otra escena vivida horas antes del ingreso al perímetro.

Mientras las vallas permanecían cerradas, los fieles comenzaron a presionar al personal de seguridad con un cántico adaptado a la ocasión. Según relató el cronista, el grupo cambió la letra para no usar malas palabras frente a la presencia del Santo Padre, y el periodista concluyó la anécdota entre las risas de los jóvenes.

Una postal de pasión y respeto en el encuentro con León XIV

La escena muestra cómo convivieron el fervor futbolero y la participación religiosa en una jornada de gran concurrencia en Palermo. Para C5N, el episodio funcionó como una postal simpática que refleja la pasión de los jóvenes sin restarle solemnidad al encuentro con el Sumo Pontífice.

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El registro también dejó en evidencia el buen comportamiento de los asistentes que aguardaban el inicio del acto, según describió el propio móvil del canal. El intercambio entre el reportero, la hinchada de Huracán y el recuerdo de Luli Trujillo cerró una jornada que combinó fe, fútbol y humor en las calles porteñas.