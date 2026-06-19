Un exjugador de la selección argentina reveló la inédita charla que el plantel tuvo con el Indio Solari durante la Copa América Centenario 2016

Mariano Andújar, arquero suplente del equipo, compartió el recuerdo de una videollamada organizada en la concentración, donde los futbolistas conversaron con el líder de Los Redonditos de Ricota. La anécdota, que transcurrió en la sala de juegos, destaca la influencia cultural del músico y el ambiente distendido alejado de la presión del torneo. La historia cobra mayor significado tras el fallecimiento de Solari en 2023.

Un exjugador de la selección argentina de fútbol reveló una inédita conversación que el plantel tuvo con el Indio Solari , histórico líder de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, durante la concentración de la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos.

Mariano Andújar, arquero suplente de aquel equipo, compartió el recuerdo en una entrevista, destacando que el encuentro se produjo de manera informal, lejos de las cámaras y la presión del torneo. La charla, organizada por uno de los profesores del cuerpo técnico, se realizó mediante una videollamada en la sala de juegos de la concentración, donde los futbolistas intercambiaron impresiones con el músico, un ídolo para la mayoría.

Andújar subrayó la trascendencia cultural de Los Redonditos de Ricota en la identidad argentina, afirmando que no hay un compatriota que no haya sido atravesado por su música. El contexto de aquel torneo, donde Argentina perdió la final ante Chile en penales, quedó en un segundo plano ante la magnitud de la anécdota, que adquiere un valor especial tras el fallecimiento de Solari en junio de 2023, a los 77 años, después de una larga lucha contra el Parkinson.

La historia refleja la conexión entre el deporte y la cultura popular, mostrando a un grupo de estrellas del fútbolmundial en un momento de desconexión y admiración mutua. El relato de Andújar también incluye detalles ambientales de la conversación, como la hora -entre las seis y las siete de la tarde-, la oscuridad y el frío que ya se sentían en la concentración, elementos que pintan una escena íntima y distendida.

El arquero, hoy fuera del seleccionado, rememoró que los jugadores le contaban a Solari lo que estaban viviendo en la Copa América, mientras escuchaban sus palabras. Aquel plantel, que contaba con figuras como Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi, entre otros, representaba a una generación que marcaría una época, transitando primero por la frustración de varias finales perdidas y luego por la conquista de títulos que rompieron una sequía de casi treinta años.

Para la Copa América Centenario, muchos de esos jugadores aún conservaban la ilusión de levantar un trofeo, aunque el destino los enfrentaría nuevamente a Chile en la definición por penales, una repetición de lo ocurrido en 2015. La anécdota gana relevancia con el paso del tiempo, especialmente tras la muerte de Solari, quien se mantuvo alejado de los escenarios desde 2016 debido a su estado de salud.

Andújar, que fue arquero suplente en aquella Copa, contó además que años antes había enviado una camiseta de la selección argentina al músico como un gesto de admiración, lo que evidencia el ida y vuelta entre el mundo del fútbol y el rock nacional. El exjugador, en su narration, dejó entrever la importancia de estos cruces culturales, donde dos universos aparentemente distantes confluyen en un mismo espacio.

La historia, que permaneció guardada en la intimidad del vestuario, sale a la luz como testimonio de una época y de las múltiples facetas de los deportistas, que más allá de su rol público, comparten inquietudes y ídolos comunes con el resto de la sociedad. La selección de 2016, pese a la derrota, dejó una huella en la memoria colectiva, y este tipo de confines subrayan el carácter humano de sus protagonistas, lejos de la fotografía oficial o la pressuredesde la cancha





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