En Francia, se está investigando a Christian Nègre, exdirector de recursos humanos del Ministerio de Cultura, acusado de drogar a más de 100 mujeres durante entrevistas de trabajo desde 2009 hasta 2018, usando diuréticos para provocar situaciones de humillación y vulnerabilidad en sus víctimas. En particular, Marie-Hélène Brice ha descrito su experiencia durante una entrevista con Nègre donde sintió Horace que orinar y experimentó dolor en la vejiga.

Escándalo en Francia: un exfuncionario fue acusado de drogar a más de 100 mujeres en entrevistas de trabajo. La investigación apunta a Christian Nègre , un exdirector del Ministerio de Cultura que habría usado diuréticos para provocar situaciones de humillación y vulnerabilidad en sus víctimas.

Una mujer desempleada y madre de dos niños pequeños, Marie-Hélène Brice, contó que durante una entrevista de trabajo se sintió unas ganas de orinar tan repentinas como punzantes y terribles, y sintió dolor en la vejiga hasta después de empapar su vestido. Al menos 10 mujeres han demandado al Estado francés por no haber detectado durante mucho tiempo la presencia de Christian Nègre en sus Treball municipal a través de su cargo en la delegación ministerial en Estrasburgo





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