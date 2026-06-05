Un incidente que no causó víctimas, pero que muestra la escalada del conflicto en la región.

Un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galați, Rumania , en un incidente que no causó víctimas. Aunque se desconoce el origen del artefacto, se cree que podría haber sido un dron marítimo.

La semana pasada, otro dron ruso se estrelló contra un edificio residencial en la misma ciudad. El incidente es considerado el primero de su tipo en la guerra que impacta en una zona densamente poblada de un estado miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa rumano confirmó que la Armada rumana destruyó otro dron marítimo en el mar Negro el miércoles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad y apoyo a Rumania después del incidente.

El incidente es considerado el tercer incidente de seguridad significativo en Rumania en las últimas semanas. Los analistas internacionales explicaron que el impacto de un dron ruso en un edificio residencial de Rumania es un ejemplo de la escalada del conflicto en la región. El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió a los militares que levanten los bloqueos después de más de un mes de conflictos.

El mensaje de la astronauta de Artemis II, Christina Koch, se viralizó por su profunda reflexión sobre la Tierra y el Universo. El momento exacto en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt es un ejemplo de la complejidad de los sistemas de seguridad en la aviación





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