Un dron no autorizado es derribado por las autoridades mexicanas durante la práctica de Corea del Sur

Un dron no autorizado fue derribado por las autoridades mexicanas durante la práctica de la selección de Corea del Sur en Guadalajara. La Federación de la selección de Corea del Sur ha presentado una queja formal a la FIFA sobre posible espionaje antes del partido contra México.

La práctica de los asiáticos en Guadalajara quedó envuelta en un episodio confuso. El Tri ya juega de local: impresionante recibimiento a México en Guadalajara rumbo al duelo con Corea del Sur.

Las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento de la selección de Corea del Sur. Un portavoz de la Asociación les dijo a los medios de comunicación de su país que el dron fue identificado por el equipo de seguridad de la selección e inmediatamente se informó a los agentes de la que protegían el centro deportivo Verde Valle, lugar de entrenamiento del equipo.

El dron fue identificado y derribado con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida. El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos, cuya nacionalidad no ha sido especificada, fueron quienes recuperaron el dron.

Se presume que el vuelo del dron se debió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, de algún equipo rival o de aficionados, ya que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores. Corea del Sur informó a la FIFA el incidente por el dron en México. Se espera que la policía identifique a los pilotos en las próximas horas, ya que se pudo conocer su apariencia física en todo el perímetro.

La Federación de la selección de Corea del Sur ha presentado una queja formal a la FIFA sobre posible espionaje antes del partido contra México





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dron Corea Del Sur México Guadalajara Espionaje FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corea del Sur, en crisis: los jugadores no hablan con la prensa tras un video viralizado con críticas a Heun-min Son, el capitánDos periodistas se burlaron de la estrella del equipo pensando que sus micrófonos estaban apagados

Read more »

México y Corea del Sur se enfrentan en crucial partido del Grupo A del Mundial 2026Las selecciones de México y Corea del Sur protagonizarán un duelo clave en la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con victoria en su debut y buscarán sellar su pase a la siguiente fase en el Estadio Guadalajara. Conoce alineaciones, antecedentes y expectativas del encuentro.

Read more »

Corea del Sur tomó distancia de sus periodistas tras una polémica con Son Heung-minEl seleccionado asiático decidió restringir el contacto informal con la prensa de su país luego de que se difundieran comentarios considerados ofensivos hacia su figura.

Read more »

Tensión en la práctica de Corea del Sur: derribaron un dron no autorizadoLa Asociación informó que las autoridades mexicanas intervinieron para derribar el objeto en pleno entrenamiento a puertas cerradas, en la previa al duelo con México de este jueves.

Read more »