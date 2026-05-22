Un documental 'cosmico' en el que jugadores argentinos y ingleses relatan 'la mano de Dios' y la rivalidad eterna

El viaje cósmico de 'la mano de Dios' nos narra la historia del partido y las vivencias de argentinos y ingleses, 40 años después, demostrando su importancia en la rivalidad y el conflicto entre ambos países.

El partido: un ' viaje cósmico ' a través de la historia de una rivalidad eterna y del recuerdo de 'la mano de Dios' Juan Cabral y Santiago Franco hablan del documental presentado en Cannes y que acaba de estrenarse en los cines argentinos, en el que hablan futbolistas argentinos e ingleses que participaron del matchEl partido de 'la mano de Dios' (con Maradona y Shilton como protagonistas) es un momento clave del documental.

Cuánto empieza un partido de fútbol? ¿Cuándo termina? En el 99% de los casos la respuesta es muy sencilla. Está en el reglamento y en el sentido común de cualquier mínimo conocedor del juego: 90 minutos y lo que el árbitro agregue según su criterio.

La única excepción es notoria, ya forma parte de nuestra historia (no solo futbolística) y además sirve de materia prima para un largometraje documental hecho en nuestro país que empezó a hacer hablar al mundo antes de su estreno, el jueves pasado, en los cines de la Argentina. Nosotros partimos de tres premisas: tenía que ser un relato que excediera a lo futbolístico y deportivo, teníamos que unir en un mismo espacio a ambos equipos para ver qué sucedía y tenía que durar 91 minutos, como ocurrió en la cancha.

Un viaje cósmico de la rivalidad y del recuerdo de 'la mano de Dios' para contar en 91 minutos lo ocurrido en la cancha de 'la mano de Dios', una historia que se remonta a orígenes mucho más lejanos y llega hasta la actualidad de un mundo en conflicto. Cabe destacar que este viaje cósmico se inspiró en el libro de Andrés Burgo, cuyo título también es 'El partido', y que Cabral y Franco se reunieron con el autor en un bar para profundizar en sus ideas sobre el conflicto bélico de sus países, poco tiempo antes de que Maradona actuase en el recital Queen en Vélez y durante la lucha por las Malvinas.

Pero además, en los últimos días, la película ha sido motivo de conversaciones en todo el mundo, destacando la emoción y las relaciones emocionales entre las dos nacionalidades, lo que cifra la importancia de contar historias como ésta y de comprender la compleja historia de un mundo en conflitu





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